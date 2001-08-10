Банк России посчитал, во сколько сахалинцам обойдется кулич

В преддверии православной Пасхи перед сахалинцами и курильчанами стоит вопрос о том, какими продуктами необходимо запастись для приготовления кулича в домашних условиях. Сотрудники отделения по Сахалинской области дальневосточного главного управления Банка России взяли наиболее простой рецепт и подсчитали расходы на изготовление этого праздничного блюда в марте.

Для расчетов использовались данные Росстата о потребительских ценах в регионе за март 2021 г. и аналогичный месяц прошлого года. Были подсчитаны расходы на приготовление шести порций покрытого глазурью кулича.

Стоимость основных продуктов для кулича накануне праздника в 2021 году составила 481,13 руб. Эта сумма распределилась так: почти 40% – на сливочное масло; примерно по 14% – на молоко, яйца, муку, сухофрукты; на сахар – около 4%.

Стоимость предложенного набора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 3,2%, а годом ранее – на 3,6%. Таким образом, темпы прироста цен на продукты из указанного набора сейчас ниже, чем были годом ранее. К примеру: общая годовая инфляция в регионе за март 2021 года составила 4,5%, а темп прироста цен на продовольственные товары – 5,7%. По сравнению с предыдущим месяцем годовая инфляция в Сахалинской области замедлилась, в основном из-за снижения издержек местных производителей и усиления конкуренции между розничной и онлайн-торговлей.

Годовая инфляция по России в целом в марте увеличилась до 5,8%. Основное влияние на цены в целом по стране оказывало продолжающееся расширение спроса в условиях высокого давления со стороны издержек.

По прогнозу Банка России, по итогам 2021 года инфляция в целом по стране составит 4,7–5,2%. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России (вблизи 4%) в середине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.