Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей

Жителям Сахалинской области напомнили об ответственности за недопуск в свои квартиры специалистов, которые проводят капремонт инженерных сетей. Некоторые люди ошибочно полагают, что все трубы в помещениях являются их частной собственностью, поэтому не дают их обследовать и менять, тормозя выполнение ремонта в целом.

Начальник отдела правовой работы и внутреннего контроля Фонда капитального ремонта Сахалинской области Татьяна Боронина отметила, что чаще всего специалисты сталкиваются с недопуском в квартиры перед работами на сетях водоотведения, водоснабжения и отопления. Прежде, чем приступить к работе, комиссия вынуждена тратить время на разъяснения и уговоры.

Так, нередко люди во время ремонта в квартирах закрывают трубы коробами из плит и прочими сооружениями. Визуально это улучшает пространство, но противоречит законодательству. Все внутренние сети – это общедомовое имущество, доступ к которому для специалистов должен быть открыт.

В противном случае жильцы могут навредить сами себе. Во-первых, недопуск к сетям значительно удлинит сроки проведения капремонта в целом. Во-вторых, подрядчик не сможет все заменить, производятся врезки в ветхие сети, поэтому в случае порыва ответственность за последствия потопа и порчу имущества включая третьих лиц полностью ляжет на недобросовестного собственника. И самое главное, чем больше недопусков и врезок, тем хуже качество выполнения работ, от чего могут страдать добросовестные участники процесса, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе НК «Фонд капитального ремонта многоквартрных домов Сахалинской области».

Комиссия фиксирует каждый недопуск. В случае необходимости, если у регоператора есть понимание, что в результате противоправных действий недобросовестных собственников, его соседи получают услугу ЖКХ худшего качества, регоператор может подать на собственника в суд и после вынесения решения с возмещением судебных издержек, все равно произвести ремонт с участием судебных приставов. Следовательно, такие препятствия невыгодны никому.