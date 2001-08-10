Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2021
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Сахалинцев приглашают присоединиться к уборке анивского побережья
16:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают присоединиться к уборке анивского побережья

30 апреля в 14:00 все желающие могут присоединиться к уборке пляжной территории от села Песчанское до села Рыбацкое. Внести свой вклад в благоустройство береговой территории. Участниками завтрашнего мероприятия станут сотрудники администрации, муниципальных учреждений и жители Анивского района.

Начало мероприятия в 14:00.

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