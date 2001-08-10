Жителей Сахалинской области приглашают присоединиться к акции «Красная гвоздика»
Сахалинцы и курильчане могут присоединиться к всероссийской акции помощи ветеранам «Красная гвоздика», которая пройдет с 27 апреля по 22 июня в 75 регионах России.
Значок в виде цветка гвоздики можно приобрести на площадках известных маркетплейсов с удобной доставкой, в отделениях Почты России и партнерских сетевых магазинах. В распространении значков примут участие Волонтеры Победы и серебряные добровольцы движения «Молоды душой».
Вырученные от продажи средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Благотворительный фонд «Память поколений» помогает обеспечивать ветеранов слуховыми аппаратами, креслами-колясками, лекарствами препаратами и современными высокотехнологичными протезами. Также фонд оказывает помощь госпиталям для ветеранов в разных уголках России.
– Каждый год во время всероссийской акции благодарности миллионы людей из самых разных регионов России осознанно помогают героям, приобретая значки за любое посильное пожертвование. Десятки компаний поддерживают акцию по всей стране. Благодаря каждому из вас значок «Красная гвоздика» становится поистине народным символом помощи ветеранам. Каждый приобретенный значок – это реальный вклад в помощь героям нашей страны, – сказала исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.
Благотворительный фонд «Память поколений» – единственная в России некоммерческая организация, формирующая традицию по оказанию адресной помощи ветеранам боевых действий. Фонд основан 22 июня 2015 года и за время своего существования оказал помощь более 15 тысячам ветеранам по всей стране на сумму около 1,7 миллиарда рублей. В прошлом году в рамках акции «Красная гвоздика» волонтеры собрали 2 миллиона рублей, сообщили ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской обалсти.
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