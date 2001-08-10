Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2021
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17:08, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Юный сахалинец успешно выступил на конкурсе «Мы гордость Родины»

Юный сахалинец успешно выступил на конкурсе «Мы гордость Родины»

Ученик начальной школы №7 Южно-Сахалинска Андрей Лагутин успешно выступил на заключительном этапе всероссийского конкурса «Мы гордость Родины» в Москве.

Юный южносахалинец представил на конкурсе свою исследовательскую работу в номинации «Биология». По итогам форума проект был отмечен дипломом 3 степени. Основной целью конкурса является создание условий для формирования интереса к познавательной и экспериментально-исследовательской деятельности школьников. Мероприятие проводится ежегодно при участии ведущих образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, органов государственной власти РФ, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Участниками итогового форума стали 144 обучающихся из 37 субъектов и 76 населенных пунктов страны.

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