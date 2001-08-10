Мэр Поронайского городского округа Александр Радомский встретился с населением

28 апреля в концертном зале «Центральный» состоялась встреча мэра Александра Радомского с жителями. Он озвучил основные итоги работы. Рассказал о планах развития района, связанных со строительством многофункционального грузового порта и пункта связи Роскосмоса. Подтвердил предполагаемое строительство завода СПГ и АЗС «Роснефть».

Встреча прошла в формате «вопросов и ответов». Экономические точки роста муниципалитета мэр обозначил в федеральных проектах и привлекаемых с ними инвестициях. Прозвучал ряд проблем, связанных с закрытием залива Терпения для вылова анадромных видов рыб.

Во встрече приняла участие депутат областной Думы Наталья Захарчук. Она рассказала об очередных поправках в бюджет, благодаря которым район получит дополнительное финансирование на реализацию объектов, в том числе мемориала в с. Леонидово.

К обсуждению строительства жилья для молодых семей и формирования площадок под жилые дома подключился вице-мэр Виталий Пенкин. Высокую себестоимость строительства он объяснил стоимостью материалов. Инвестиционные проекты ГЧП по возведению цементного завода в Смирныховском районе и других проекты позволят снизить себестоимость квадратного метра.

Трудным для решения оказался вопрос организации транспортного сообщения в летний период для владельцев дальневосточных гектаров в сёлах Трудовое и Соболиное.

Вице-мэр Денис Кан на просьбу жительницы убрать затор на реке Леонидовка для исключения подтопления дачных участков сообщил, что проблема была известна и уже решена. В проработку взяли организацию выездной торговли для дачников.

Представитель ОНФ задал «традиционные» вопросы - о переправе на о. Южный и ремонт дорог по поручению Губернатора.

- Строительство мостового перехода не целесообразно, баржа начнёт работать с 30.04.2021 после оформления необходимых документов, а дороги восстановят после запуска асфальтового завода, запланированного на первые числа мая, - парировал мэр.

Вопросов больше не прозвучало, глава района напомнил про предстоящие в сентябре выборы депутатов ГД ФС РФ. После встречи желающие остались и смогли задать вопросы частного характера Александру Радомскому и вице-мэрам, присутствовавшим в зале, рассказали ТИА "Острова" в администрации Поронайского городского округа.