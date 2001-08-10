Тихоокеанское
информационное агентство
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08:33, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

За первый три месяца 2021 года сахалинские пенсионеры получили почти 10 миллиардов рублей

За первый три месяца 2021 года сахалинские пенсионеры получили почти 10 миллиардов рублей

За первый квартал нынешнего года островным пенсионерам начислено 9 млрд. 848,4 млн. рублей, сообщили ТИА "Острова" в ОПФР по Сахалинской области.

 В январе, феврале и марте нынешнего года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, производились вовремя и в полном объёме. С учётом проведённой 1 января индексации страховых пенсий и увеличения размера ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам с 1 февраля, Пенсионный фонд начислил за первый квартал в адрес пенсионеров 9 млрд. 848,4 млн. рублей. За три месяца нынешнего года различные выплаты получили более 160 тысяч сахалинцев и курильчан.

Напомним, что с 1 января 2021 года произведена индексация стоимости пенсионного коэффициента и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям на 6,3 %. В результате повышения средний размер выплачиваемой страховой пенсии неработающих пенсионеров в регионе - 22 тысячи 624 рубля. А с 1 февраля на 4,9 % увеличился размер ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам. В эту категорию входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами и др.

Перерасчет произведен 25 тысячам 932 федеральным льготникам Сахалина и Курил.

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