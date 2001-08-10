За первый три месяца 2021 года сахалинские пенсионеры получили почти 10 миллиардов рублей

За первый квартал нынешнего года островным пенсионерам начислено 9 млрд. 848,4 млн. рублей, сообщили ТИА "Острова" в ОПФР по Сахалинской области.

В январе, феврале и марте нынешнего года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, производились вовремя и в полном объёме. С учётом проведённой 1 января индексации страховых пенсий и увеличения размера ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам с 1 февраля, Пенсионный фонд начислил за первый квартал в адрес пенсионеров 9 млрд. 848,4 млн. рублей. За три месяца нынешнего года различные выплаты получили более 160 тысяч сахалинцев и курильчан.

Напомним, что с 1 января 2021 года произведена индексация стоимости пенсионного коэффициента и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям на 6,3 %. В результате повышения средний размер выплачиваемой страховой пенсии неработающих пенсионеров в регионе - 22 тысячи 624 рубля. А с 1 февраля на 4,9 % увеличился размер ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам. В эту категорию входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами и др.

Перерасчет произведен 25 тысячам 932 федеральным льготникам Сахалина и Курил.