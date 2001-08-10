За первый три месяца 2021 года сахалинские пенсионеры получили почти 10 миллиардов рублей
За первый квартал нынешнего года островным пенсионерам начислено 9 млрд. 848,4 млн. рублей, сообщили ТИА "Острова" в ОПФР по Сахалинской области.
В январе, феврале и марте нынешнего года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, производились вовремя и в полном объёме. С учётом проведённой 1 января индексации страховых пенсий и увеличения размера ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам с 1 февраля, Пенсионный фонд начислил за первый квартал в адрес пенсионеров 9 млрд. 848,4 млн. рублей. За три месяца нынешнего года различные выплаты получили более 160 тысяч сахалинцев и курильчан.
Напомним, что с 1 января 2021 года произведена индексация стоимости пенсионного коэффициента и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям на 6,3 %. В результате повышения средний размер выплачиваемой страховой пенсии неработающих пенсионеров в регионе - 22 тысячи 624 рубля. А с 1 февраля на 4,9 % увеличился размер ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам. В эту категорию входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами и др.
Перерасчет произведен 25 тысячам 932 федеральным льготникам Сахалина и Курил.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:33 Сегодня За первый три месяца 2021 года сахалинские пенсионеры получили почти 10 миллиардов рублей
08:44 Сегодня В Сахалинских вузах вырастет количество бюджетных мест
08:51 Сегодня В Южно-Сахалинске выберут «Семью года»
08:54 Сегодня На Сахалине прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
15:28 23 Апреля Сахалинские власти помогут строителям из Северо-Курильска найти новую работу
11:57 23 Апреля Больше половины автолюбителей Сахалина ездили со скоростью 180 км/ч
09:01 23 Апреля ДОМ.РФ и сахалинское правительство договорились о совместной реализации проектов жилищного строительства
08:53 24 Апреля Три тысячи человек в день готовы прививать в Сахалинской области
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
09:34 31 Марта Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды
16:12 2 Апреля Холодно и дождливо будет на Сахалине в выходные дни
11:04 1 Апреля Сахалинцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?