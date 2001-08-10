В Сахалинских вузах вырастет количество бюджетных мест

В Сахалинской области количество бюджетных мест по программам высшего образования в 2022/2023 учебном году увеличится на 15%. Итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема на 2022/2023 год сообщил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на брифинге.

- Приоритетными для государства направлениями подготовки в 2022/2023 году станут инженерно-технические (251 033 мест), педагогические (75 788 мест), медицинские (53 450 мест) и сельскохозяйственные (41 095 мест) специальности, - объяснил Валерий Фальков. - Эти специальности пользуются наибольшим спросом в регионах, поэтому мы даем по ним больше всего бюджетных мест.

Всего на 2022/2023 учебный год установлено 773 бюджетных места, что на 103 мест больше, чем было определено по итогам конкурса на 2021/2022 год.

В основном, прирост произошел за счет бакалаврских программ (+75 мест) и магистратуры (+30 мест). Самые большие по количеству бюджетных мест направления в 2022/2023 году в регионе - это образование и педагогические науки, науки о земле, техника и технологии строительства, электро- и теплоэнергетика, техносферная безопасность и природообустройство.

Больше всего новых мест на Сахалине на 2022/2023 получили Сахалинский государственный университет (+77 мест) и Дальневосточный государственный университет путей сообщения (+26 мест).

- По сравнению с предыдущим годом в 2021 году было увеличено количество бюджетных мест по программам бакалавриата: на 5,9 % на очную форму обучения, на 8,3 % на заочную форму обучения, - сообщила врио ректора Сахалинского государственного университета Мария Ганченкова, - На программы магистратуры количество мест увеличено на 23 % по очной форме и выделены места на заочную форму обучения.

Порядок подачи заявок на контрольные цифры приема по обучению на бюджете был понятен руководству вуза.

- Порядок проведения конкурса на распределение КЦП подробно описывает все этапы его проведения, - отметила Мария Ганченкова. - В нем представлены формулы оценки показателей деятельности образовательных организаций, на основании которых принимается решение о распределении контрольных цифр приема.

Также врио ректора добавила, что при формировании заявки вуз руководствовался кадровыми потребностями местных предприятий.

По ее словам, при формировании заявки на бюджетные места университет руководствуется, прежде всего, потребностью в кадрах предприятий и организаций Сахалинской области, востребованностью на рынке труда выпускников университета - по этим вопросам СахГУ сотрудничает с правительством Сахалинской области, Агентством по труду и занятости населения, Министерством образования Сахалинской области. Кроме того, увеличение количества бюджетных мест предоставляет возможность выпускникам школ остаться учиться и работать в своем регионе.

В целом в России бюджетные места на программах образования распределяются в пользу регионов. Так, на 2022/2023 год по регионам распределены 73,3% от общего объема бюджетных мест.

Всего на 2022/2023 году вузам по всей стране выделено 588 044 бюджетных места, что что на 11 546 мест больше, чем в 2021/2022 учебном году.

Как заявил глава государства Владимир Путин в недавнем Послании Федеральному собранию, в предстоящие два года дополнительно откроют 45 тыс. бюджетных мест в вузах, причем не менее 70% мест отведут регионам.