В Южно-Сахалинске выберут «Семью года»
Южносахланиские семьи приглашают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс проводится по четырем номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья» и «Семья - хранитель традиций».
Участники конкурса – граждане РФ, проживающие на территории Сахалинской области и состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (воспитавшие) детей. Участниками конкурса могут быть:
- семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;
- семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством;
- социально активные семьи, занимающиеся общественно полезной и благотворительной деятельностью: проявляющие активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальном образовании;
- семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес);
- семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей;
- семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.
Регистрация участников конкурса проводится ежегодно с 1 по 30 апреля в отделениях ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области». Проведение конкурса запланировано в два тура: первый - муниципальный - в апреле, второй - региональный - в мае, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска..
Подробную информацию необходимо узнавать в министерстве социальной защиты Сахалинской области.
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