Первая онлайн-сессия в рамках подготовки к ВЭФ пройдет на Сахалине
«Зеленая трансформация», внедрение механизмов компенсации вреда окружающей среде, ускоренное технологическое развитие, стремительная урбанизация, «умные города» – если еще какое-то время назад Дальний Восток находился вне этих трендов, то теперь некоторые регионы Тихоокеанской России всерьез претендуют на флагманскую роль в этой повестке.
Одной из таких проактивных территорий выступает Сахалинская область. 30 апреля 2021 года регион, совместно с Минвостокразвития России и Фондом «Росконгресс», проведет первую из серии региональных онлайн сессий в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму 2021. Участники мероприятия обсудят перспективы и практический опыт внедрения технологий «умного города», развития новых агломераций и «зеленой энергетики».
Спикерами сессии «Территориальное планирование, новая энергия и умные технологии - как драйверы развития региона» выступят:
- Алексей Ракитский, министр архитектуры и градостроительства Сахалинской области;
- Юрий Джафаров, заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области;
- Ирина Ведерникова, руководитель Сахалинского климатического центра, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет».
Модератор: директор Департамента развития технологий и международного сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Анна Акпарова.
В качестве экспертов к участию в дискуссии приглашены урбанист, генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Сергей Георгиевский, инвестиционный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Артур Мартиросов, представитель губернатора Сахалинской области по вопросам климата, руководитель стратегического проекта «Климат» Динара Гершинкова.
Начало мероприятия: 17:00 по сахалинскому времени (09:00 по московскому времени).
Ссылка на прямую трансляцию мероприятия на канале Фонда «Росконгресс» в YouTube: https://youtu.be/5gk4j4RJSX0
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