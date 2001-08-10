30 апреля на улице Горького в Южно-Сахалинске ограничат движение

В связи с проведением репетиции парада, посвященного 9 Мая, с прохождением военной техники сегодня, 30 апреля, будут введены временные ограничения для остановки и движения транспортных средств в Южно-Сахалинске.

Так, с 19.00 до 22.30 будет ограничено движение на участке ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова. А с 08.00 до 22.30 - запрещена остановка и парковка транспорта на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, включая пл. Победы со всех сторон.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.