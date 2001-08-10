Тихоокеанское
информационное агентство
30 Апреля 2021
Сегодня 10:33
74,38|90,15|66,91
30 апреля на улице Горького в Южно-Сахалинске ограничат движение
10:05, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

30 апреля на улице Горького в Южно-Сахалинске ограничат движение

В связи с проведением репетиции парада, посвященного 9 Мая, с прохождением военной техники сегодня, 30 апреля, будут введены временные ограничения для остановки и движения транспортных средств в Южно-Сахалинске.

            Так, с 19.00 до 22.30 будет ограничено движение на участке ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова. А с 08.00 до 22.30 -  запрещена остановка и парковка транспорта на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, включая пл. Победы со всех сторон.

            Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?