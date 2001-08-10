Сахалинцев приглашают участвовать в конкурсе патриотической песни

Сахалинская областная универсальная научная библиотека предлагает читателям принять участие во всероссийском творческом конкурсе патриотической песни «Победный май», приуроченном к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приём конкурсных работ продлится до 10 мая.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить бланк заявки участника установленного образца на электронную почту pravilnoe_pokolenie@mail.ru. К участию в конкурсе приглашаются коллективы, отдельные исполнители, учащиеся начальных, средних и высших учебных заведений культуры и искусств в возрасте от 5 лет.

В жюри конкурса приглашены выдающиеся деятели культуры и искусства, Народные и Заслуженные артисты России, педагоги вокального исполнительства из ведущих вузов культуры и искусства России, сообщили ТИА "острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Всероссийский творческий конкурс патриотической песни «Победный май» состоится 15 мая с 10:00 (по МСК) по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 51, в Патриотическом центре «Победа». Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса.