30 апреля в Южно-Сахалинске временно отключат электричество

ПАО «Сахалинэнерго» в течение дня 30 апреля осуществляет плановые работы по технологическому присоединению, в связи с чем у ряда абонентов в городском округе будет веменно отсутствовать электричество.

Как сообщили ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго", до 11.00 (ориентировочно) не будет света в СНТ: "Агат", "Аграрник", "Златоглазка", "Книжник", "Колхида-1", "Колхида-2", "Локомотив", "Лотос", "Металлист", "Мечта", "Мукомол", "Общепитовец-1", "Росинка", "Рыбак", "Солнечная Долина", "Финансист", а также в домах на улицах: Деповская, Загородная, Западная, Кирпичная, Почтовая, Рязанская, Степная и др. Полный адресный перечень представлен на сайте компании: https://sakh-frs.ru

Также до 15.00 (ориентировочно) не будет света в Южно-Сахалинске у жителей домов:

- ул. Загородная, 20, 24, 27, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48;

- ул. Западная, , 15, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 34,;

- ул. Карпатская, 19, 35, 36, 37, 43, 45, 47, 49;

- ул. Полевая, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 23, 24,;

- ул. Рабочая, 21, 24;

- ул. Сахалинская, 131, 136;

- ул. Сентябрьская, 8, 10, 16, 26, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 45, 53;

- ул. Тихая, 7, 11-а, 13, 15, 16, 17, 24, 26, 28, 33, 34, 36, 38, 39-а;

До 16.00 часов (ориентировочно) будет отсутствовать электричество:

- садоводческие общества и товарищества: "Садовод";

- ул. Горная, 8 к1, 12, 14, 18, 18-а, 20, 22, 22-а, 28, 32, 34, 38, 44, 46, 48, 52, 54, 56;

- ул. Зеленая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

- ул. Комсомольская, 92, 95, 96, 96-а, 97, 99, 102, 103, 104, 105-а, 111, 112, 117, 117-а, 121;

- ул. Родниковая, 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 14, 15, 15-а, 15-б, 17, 19-в, 21, 23, 23-а, 23-б, 33, 41,;

- ул. Яблочная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22-а;

- пер. Свободный, 3, 5.

Осуществление ремонтной программы затронет и жителей с. Дальнее, здесь до 17.00 (ориентировочно) не будет света по адресам:

- ул. Октябрьская, 6-а;

- ул. Парниковая, 1, 2, 2-а, 3, 4, 5-а, 6, 7, 9, 11, 13;

- ул. Рассветная, 1, 3, 5;

- ул. Советская, 1, 1-д/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-б, 12;

- ул. Солнечная, 3, 13, 14, 15, 17, 19;

- ул. Энтузиастов, 1, 2, 3, 4, 5, 160;

Телефон для справок и подачи заявок об отсутствии света: 78-27-82.