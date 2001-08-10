30 апреля в Южно-Сахалинске временно отключат электричество
ПАО «Сахалинэнерго» в течение дня 30 апреля осуществляет плановые работы по технологическому присоединению, в связи с чем у ряда абонентов в городском округе будет веменно отсутствовать электричество.
Как сообщили ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго", до 11.00 (ориентировочно) не будет света в СНТ: "Агат", "Аграрник", "Златоглазка", "Книжник", "Колхида-1", "Колхида-2", "Локомотив", "Лотос", "Металлист", "Мечта", "Мукомол", "Общепитовец-1", "Росинка", "Рыбак", "Солнечная Долина", "Финансист", а также в домах на улицах: Деповская, Загородная, Западная, Кирпичная, Почтовая, Рязанская, Степная и др. Полный адресный перечень представлен на сайте компании: https://sakh-frs.ru
Также до 15.00 (ориентировочно) не будет света в Южно-Сахалинске у жителей домов:
- ул. Загородная, 20, 24, 27, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48;
- ул. Западная, , 15, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 34,;
- ул. Карпатская, 19, 35, 36, 37, 43, 45, 47, 49;
- ул. Полевая, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 23, 24,;
- ул. Рабочая, 21, 24;
- ул. Сахалинская, 131, 136;
- ул. Сентябрьская, 8, 10, 16, 26, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 45, 53;
- ул. Тихая, 7, 11-а, 13, 15, 16, 17, 24, 26, 28, 33, 34, 36, 38, 39-а;
До 16.00 часов (ориентировочно) будет отсутствовать электричество:
- садоводческие общества и товарищества: "Садовод";
- ул. Горная, 8 к1, 12, 14, 18, 18-а, 20, 22, 22-а, 28, 32, 34, 38, 44, 46, 48, 52, 54, 56;
- ул. Зеленая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;
- ул. Комсомольская, 92, 95, 96, 96-а, 97, 99, 102, 103, 104, 105-а, 111, 112, 117, 117-а, 121;
- ул. Родниковая, 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 14, 15, 15-а, 15-б, 17, 19-в, 21, 23, 23-а, 23-б, 33, 41,;
- ул. Яблочная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22-а;
- пер. Свободный, 3, 5.
Осуществление ремонтной программы затронет и жителей с. Дальнее, здесь до 17.00 (ориентировочно) не будет света по адресам:
- ул. Октябрьская, 6-а;
- ул. Парниковая, 1, 2, 2-а, 3, 4, 5-а, 6, 7, 9, 11, 13;
- ул. Рассветная, 1, 3, 5;
- ул. Советская, 1, 1-д/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-б, 12;
- ул. Солнечная, 3, 13, 14, 15, 17, 19;
- ул. Энтузиастов, 1, 2, 3, 4, 5, 160;
Телефон для справок и подачи заявок об отсутствии света: 78-27-82.
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