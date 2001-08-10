Сахалинские школьники пятый раз стали победителями конкурса «Служить России»
Соколовские школьники пятый раз стали победителями конкурса «Служить России». В этом году конкурс проходил в дистанционном формате. Участниками стали 23 команды из разных районов области. В каждой – по 10 человек в возрасте 13-17 лет.
Конкурс состоял из трех этапов: визитная карточка, строевая подготовка (видеозапись) и онлайн тестирование по истории Великой Отечественной войны, Вооруженных сил РФ, медицинской подготовке.
Как обычно, соколовцы творчески подошли к подготовке визитной карточки. За пять минут они постарались охватить историю села, включая бой с японцами в 1945 году, встречу с советскими летчицами, прибывшими в распоряжение воинской части Отани (бывшее название Сокола); историю соколовской школы, где большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию детей, достижения соколовских казаков. Украсили «Визитку» сцена рукопашного боя, выступление казаков, исполнение под гитару композиции «Голубые рубежи родной страны».
На строевой подготовке конкурсанты демонстрировали повороты, расчет по порядку, перестроение в шеренге, воинское приветствие, строевую песню.
За визитную карточку и строевую подготовку соколовцы получили наивысшее количество баллов и стали первыми, в онлайн тестировании у них второй результат. По итогам всех этапов у наших ребят первое общекомандное место. На второй позиции – школьники из села Горячие Ключи (Курильский район), на третьей – команда Александровска-Сахалинского.
– Готовиться мы начали заранее, еще в декабре. В этот раз вместо 8-10 этапов было всего три. Не нужно было метаться от одного к другому. Сделали упор на теоретическую подготовку – она требует особого внимания. Взяли несколько новичков, сильных в этой части, – рассказал тренер команды, преподаватель - организатор ОБЖ соколовской школы Дмитрий Малхасян. – К победе шли целенаправленно – для нас важно сохранить первую позицию. А для этого необходимо не только усердно тренироваться, но и внимательно читать положение о соревнованиях – из-за неточной формулировки часто возникают проблемы. Поэтому всю информацию уточнял у организаторов.
Организаторы соревнований – министерство образования Сахалинской области и областной центр внешкольной воспитательной работы. Соколовские школьники участвовали в нем восьмой раз.
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