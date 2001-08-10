Сахалинскую дорогу Таранай – Кириллово приводят в порядок
Проблемный участок автодороги Таранай – Кириллово в Сахалинской обалсти требует внимания районных властей ежегодно. В районе реки Урюм находятся излюбленные места отдыха сахалинцев и около десятка рыбодобывающих предприятий. Островитяне ежегодно обращаются к мэру Анивского городского округа с просьбой привести автодорогу в состояние, пригодное для использования. В рамках мероприятий по организации текущего содержания дорог глава района дал поручение привести в порядок проезжую часть грунтовой дороги.
- Ремонт и содержание дорожного хозяйства в районе постепенно набирает обороты. Определяется подрядная организация, которая в течение трех лет будет обслуживать Анивские дороги. Вскоре работы закипят на всех направлениях. Кроме того, грунтовое полотно на направлении Таранай – Кириллово мы тоже не оставляем без внимания. Этой дорогой пользуются тысячи сахалинцев особенно в летне-осенний период. Это туристы, рыбаки, фермеры, - рассказал мэр округа Артём Лазарев.
Сегодня тяжелая техника грейдирует проезжую часть. На пучинистых участках дорожники вынимают и подсыпают грунт. Там, где это необходимо проводят работы по окувечиванию. Кроме того, представители бизнес сообщества приняли решение оказать посильную помощь в содержании данной проезжей части и обеспечить дорожников инертными материалами. Таким образом протяженность ремонтируемого участка увеличено, сообщили ТИА "Острова" в анивской администрации.
Стоит отметить, что автодорогу Таранай – Кириллово ежегодно размывает в результате проходящих циклонов. Так, например, в прошлом году после прохождения тайфуна "Хагупит" администрацией Анивского района было принято решение о выделении средств из резервного фонда на восстановление поврежденных участков. Дорожники сделали укладку водопропускных труб большого диаметра и отремонтировали дорожное покрытие. Работы по содержанию и ремонту дороги будут продолжены, в том числе и на мостовых переходах.
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