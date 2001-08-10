На Сахалине стартовала регистрация на киберспортивный чемпионат «МИССИЯ ПОБЕДА»

Восточная горнорудная компания, организатор киберспортивного чемпионата на Сахалине, открыла регистрацию команд-участников на сайте pobeda.eastmining.ru Регистрация на «Битву за Шахтерск» завершится 3 мая в 23.59., на «Битву за Сахалин» - 4 мая в 23.59. С 4 мая спортсмены Сахалина начнут кибербитву за звание лучших в популярных и признанных спортивными многопользовательских онлайн играх «Dota-2» и «Counter Strike Global Offensive». Совокупный призовой фонд Чемпионата составит 150 000 рублей.

Традиционно чемпионат по киберспорту проводится в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором и организатором Чемпионата выступает Восточная горнорудная компания при поддержке Сахалинского отделения Федерации компьютерного спорта России.

«Современный мир постоянно меняется, становится более глобальным и открытым. И первую скрипку в нем играет цифровизация. ВГК внедряет цифру во все производственные процессы, поэтому мы выступаем первооткрывателем и двигателем внедрения «цифры» в повседневную жизнь. Киберформат значительно расширяет возможности подобных мероприятий, позволяя вовлечь участников со всей области», - отметил Андрей Мотовилов, заместитель генерального директора ВГК.

В первом чемпионате, прошедшем в 2020 году, приняли участие 350 игроков со всех уголков острова. Почти 70 команд соревновались в мастерстве и показали хороший уровень игры. В новом сезоне чемпионат также пройдёт в два этапа. Первая «Битва за Шахтерск» пройдет с 4 по 7 мая для участников Углегорского района, ключевого для бизнеса Восточной горнорудной компании. На втором этапе «Битва за Сахалин» объединит команды всей Сахалинской области и пройдет с 5 по 9 мая. По результатам двух этапов определятся команды, которые в финале на День Победы поборются за звание чемпионов. Кстати, команды, победившие в финале «Битвы за Шахтерск», который пройдет 7 мая, автоматически попадают в полуфинал «Битва за Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "Восточной горнорудной компании".

«Появление на Сахалине подобного чемпионата – это большой шаг для развития киберспорта для островных ребят. Уверен, что подобные чемпионаты актуальны для молодежи. Они воспитывают в ребятах дисциплину, и как в любом виде спорта, закаляют в них моральный дух и волю к победе. Это поможет им в будущем. И не только в киберспорте», - Алексей О, представитель Сахалинского отделения Федерации компьютерного спорта России.

Принять участие в турнире может любой житель Сахалинской области, достигший возраста 14 лет на день проведения соревнования. Для регистрации киберспортсменам необходимо собрать команду из 5 человек, определить капитана, придумать название и выбрать дисциплину, в которой они будут соревноваться. Для игроков участие в чемпионате полностью бесплатно. Форма регистрации, правила и регламент соревнований доступны по адресу: pobeda.eastmining.ru. Ознакомиться с прошлогодней историей боев можно на сайте pobeda2020.eastmining.ru

За ходом соревнования можно будет следить на официальной веб-странице события pobeda.eastmining.ru, где уже традиционно будут вестись прямые трансляции наиболее зрелищных полуфинальных и финальных игр с привлечением комментаторов, а также открытым чатом для болельщиков.