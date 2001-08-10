Молодежь Южно-Сахалинска приглашают в парк на патриотический квест

Квест состоится 8 мая в 11:00 в городском парке им. Ю.А.Гагарина, рассказали ТИА "Отсрова" в Центре молоежных инициатив. Он представляет собой командную игру, где участникам предстоит выполнить задания четырех блоков. Задания каждого блока будут касаться фактов из истории и краеведения России, а также будут задания на логику и смекалку. Для прохождения квеста необходимо использование смартфона с возможность выхода в сеть интернет, ПО для геолокации с возможностью поиска по координатам (рекомендуется использовать «Яндекс карты»), необходимо иметь установленное ПО для распознавания QR-кодов (рекомендуется приложение «Google объектив»). Во время мероприятия капитан команды должен быть доступен для обмена сообщениями с координатором через мессенджер «Telegram». На прохождение квеста отведено 4 часа. Победит та команда, которая справится с заданиями быстрее.

Игроками могут стать все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо объединиться в команду от 2 до 5 человек и зарегистрироваться. Заполнить анкету можно онлайн по ссылке: https://vk.com/app6013442_-53958268?form_id=12#form_id=12 или выслать заполненный бланк на электронную почту nikola.slava888@gmail.com c пометкой «Квест». Заявочная компания завершится 7 мая. При регистрации необходимо указать капитана команды и его актуальные контактные данные. Количество участников ограничено 15 командами. Подробности можно узнать по номеру телефона: 312682 (доб. 6) - специалист отдела городских мероприятий и проектов ЦМИ Вячеслав Никонов.