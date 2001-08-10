В Южно-Сахалинске на майские праздники скорректировали график движения общественного транспорта

В майские праздники и в связи с объявленными нерабочими днями скорректирован график движения общественного транспорта в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Отсрова" в департаменте городского хозяйства.

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая автобусы будут ходить по воскресному расписанию. С 4 по 7 мая график движения останется прежним.

Кроме этого, узнать во сколько и с какими интервалами общественный транспорт прибывает на остановку можно на сайте «Общественный транспорт Южно-Сахалинска» (http://bus.yuzhno-sakh.ru/), а также в мобильном приложении Go2bus (https://go2bus.ru/).