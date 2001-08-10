12:59, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске на майские праздники скорректировали график движения общественного транспорта
В майские праздники и в связи с объявленными нерабочими днями скорректирован график движения общественного транспорта в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Отсрова" в департаменте городского хозяйства.
С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая автобусы будут ходить по воскресному расписанию. С 4 по 7 мая график движения останется прежним.
Кроме этого, узнать во сколько и с какими интервалами общественный транспорт прибывает на остановку можно на сайте «Общественный транспорт Южно-Сахалинска» (http://bus.yuzhno-sakh.ru/), а также в мобильном приложении Go2bus (https://go2bus.ru/).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:33 Сегодня За первые три месяца 2021 года сахалинские пенсионеры получили почти 10 миллиардов рублей
08:44 Сегодня В сахалинских вузах вырастет количество бюджетных мест
08:51 Сегодня В Южно-Сахалинске выберут «Семью года»
08:54 Сегодня На Сахалине прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
15:28 23 Апреля Сахалинские власти помогут строителям из Северо-Курильска найти новую работу
11:57 23 Апреля Больше половины автолюбителей Сахалина ездили со скоростью 180 км/ч
09:01 23 Апреля ДОМ.РФ и сахалинское правительство договорились о совместной реализации проектов жилищного строительства
08:53 24 Апреля Три тысячи человек в день готовы прививать в Сахалинской области
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
09:34 31 Марта Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды
16:12 2 Апреля Холодно и дождливо будет на Сахалине в выходные дни
11:04 1 Апреля Сахалинцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
Выбор редакции
- 14:35 Сегодня Поезд Южно-Сахалинск – Корсаков будет ходить только 1 и 9 мая
- 11:59 Сегодня На Сахалине стартовала регистрация на киберспортивный чемпионат «МИССИЯ ПОБЕДА»
- 11:21 Сегодня Сахалинских серферов приглашают на бесплатный урок от тренера сборной России
- 08:51 Сегодня В Южно-Сахалинске выберут «Семью года»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Вы будете отдыхать все десять дней с 1 по 10 мая?