Тихоокеанское
информационное агентство
30 Апреля 2021
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В Южно-Сахалинске из-за непогоды отменены праздничные мероприятия
12:59, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на майские праздники скорректировали график движения общественного транспорта

В Южно-Сахалинске на майские праздники скорректировали график движения общественного транспорта

В майские праздники и в связи с объявленными нерабочими днями скорректирован график движения общественного транспорта в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Отсрова" в департаменте городского хозяйства.

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая автобусы будут ходить по воскресному расписанию. С 4 по 7 мая график движения останется прежним.

Кроме этого, узнать во сколько и с какими интервалами общественный транспорт прибывает на остановку можно на сайте «Общественный транспорт Южно-Сахалинска» (http://bus.yuzhno-sakh.ru/), а также в мобильном приложении Go2bus (https://go2bus.ru/).

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