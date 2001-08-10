В аэропорту Южно-Сахалинска появились «Герои нашего времени»
Профилактический проект под названием «Герой нашего времени» стартовал в АО «Аэропорт Южно-Сахалинск».
Слушателями стартового занятия стали более 30 сотрудников подразделения транспортной безопасности, аэродромной службы, управления информационных технологий, административный персонал и службы электро и светотехнического обеспечения полетов одного из крупнейших предприятий города и области.
- Главная задача Проекта - увеличение продолжительности жизни сахалинских мужчин трудоспособного возраста, - рассказывает Анна Могиленко, заместитель главного врача Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. - Все запланированные мероприятия в рамках Проекта направлены на то, чтобы сахалинские мужчины более ответственно относились к своему здоровью: вовремя проходили диспансеризацию и профилактические осмотры, в случае проблем обращались к специалистам, отказались от вредных привычек, следили за питанием, по возможности занимались спортом, умели контролировать свое эмоционально-психологическое состояние.
Стартовое занятие «Школы» началось с викторины. Специалисты Центра общественного здоровья проверили, насколько хорошо сотрудники аэропорта знают про индекс здорового образа жизни. После слушателям рассказали о факторах риска и их влиянии на мужское здоровье. Избыточный вес, неправильное питание, повышенные холестерин и артериальное давление, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя и табака – всё это отрицательно сказывается на здоровье и при желании всё это можно и нужно корректировать.
Работникам также рассказали о важности ранней диагностики репродуктивного здоровья и объяснили, что в Южно-Сахалинске можно обратиться за консультацией по этому поводу в Центр мужского здоровья «Модус Вивенди».
Психолог Центра медицинской профилактики провела мини-тренинг, во время которого научила участников «Героя нашего времени» нескольким приемам, помогающим регулировать свои эмоции.
Во время мероприятия работала медицинская площадка. Специалисты Центра общественного здоровья провели скрининговое обследование работников аэропорта. После обследования каждый участник получил индивидуальную консультацию врача по профилактике выявленных факторов риска неинфекционных заболеваний.
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