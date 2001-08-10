Конкурс детских поделок «Чудо в перьях» стартует в Сахалинском зоопарке

Новый конкурс детских поделок «Чудо в перьях» пройдёт в сахалинском зоопарке. Он посвящён удивительному и яркому миру попугаев.

Пофантазировать на заданную тему и выполнить своими руками поделку из бумаги, картона или фетра, а также разных природных материалов предлагается детям дошкольного возраста от 4 до 7 лет, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе зоопарка.

На конкурс будут приниматься творческие работы по четырем номинациям: «Чудо в перьях», «Арт-попугай» «Кеша-путешественник» и «Мой любимый мульти-герой». Авторы лучших работ получат дипломы и призы от зоопарка.

Работы можно приносить в Сахалинский зооботанический парк с 3 по 23 мая по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, информационно-просветительский отдел. Телефон для справок +7 (4242)303747.

Выставка детских поделок развернётся на втором этаже административного здания экспозиции «Экзотариум» в период с 4 по 31 мая.

Итоги Конкурса будут подведены 28 мая и опубликованы на официальном сайте Сахалинского зооботанического парка. В этот же день станет известна дата и время награждения победителей.