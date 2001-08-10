Тихоокеанское
информационное агентство
30 Апреля 2021
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В Южно-Сахалинске из-за непогоды отменены праздничные мероприятия
14:27, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске из-за непогоды отменены праздничные мероприятия

В Южно-Сахалинске из-за непогоды отменены праздничные мероприятия

Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание южносахалинцев, что запланированные и анонсированные ранее на 1 и 2 мая мероприятия в парке культуры и отдыха им. Гагарина, отменяются по погодным условиям.

Начало работы свето-музыкального фонтана также отменяется и  переносится на 8 мая, на 20.00. 

Как сообщили ТИА "Острова" в городском оргкомитете по праздникам, решение об отмене игровой и развлекательной программы для детей и взрослых принято в связи с неблагоприятными погодными условиями. По прогнозам синоптиков на праздничные выходные ожидается снег и ветер при температуре не выше 2 градусов.

 

 

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