В Южно-Сахалинске из-за непогоды отменены праздничные мероприятия

Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание южносахалинцев, что запланированные и анонсированные ранее на 1 и 2 мая мероприятия в парке культуры и отдыха им. Гагарина, отменяются по погодным условиям.

Начало работы свето-музыкального фонтана также отменяется и переносится на 8 мая, на 20.00.

Как сообщили ТИА "Острова" в городском оргкомитете по праздникам, решение об отмене игровой и развлекательной программы для детей и взрослых принято в связи с неблагоприятными погодными условиями. По прогнозам синоптиков на праздничные выходные ожидается снег и ветер при температуре не выше 2 градусов.