Поезд Южно-Сахалинск – Корсаков будет ходить только 1 и 9 мая

АО «Пассажирская компания «Сахалин» сообщает о том, что в дни майских выходных пригородный поезд Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск будет курсировать только в два праздничных дня, 1 и 9 мая. Движение будет осуществляться по расписанию праздничных дней:

- отправление из областного центра в 9:07, прибытие в Корсаков в 10:20;

- отправление из Корсакова в 10:30, прибытие в Южно-Сахалинск в 11:42;

- отправление из Южно-Сахалинска в 18:30, прибытие в Корсаков в 19:43;

- отправление из Корсакова в 20:17, прибытие в областной центра в 21:29.

Ознакомиться с подробным расписанием маршрута можно на официальном сайте компании http://pk-sakhalin.ru/index.php?pos=right&do=content&id=42.

Телефон справочно-информационного центра АО «Пассажирская компания «Сахалин» 8 (4242) 71-29-94.