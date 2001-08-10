Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности

По состоянию на 11.00 (сах) 1 мая частично нарушено электроснабжение в пяти населённых пунктах области: в городе Южно-Сахалинск, в сёлах Березняки, Старорусское, Быков, Сокол. К ремонтно-восстановительным работам привлечены 19 бригад ПАО «Сахалинэнерго» в количестве 45 человек.

Объекты жизнеобеспечения области функционируют без нарушений. Аэропорт г. Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск воздушных судов по фактической погоде. Паромная переправа Ванино-Холмск, железная дорога функционируют в обычном режиме. Проезд по всем дорогам области осуществляется без ограничений, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ругионального МЧС.

Напомним, ночью 1 мая на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинск прогнозировались сильные осадки в виде мокрого снега с дождем, ветер 15-20 м/с, сообщало Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.