Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
По состоянию на 11.00 (сах) 1 мая частично нарушено электроснабжение в пяти населённых пунктах области: в городе Южно-Сахалинск, в сёлах Березняки, Старорусское, Быков, Сокол. К ремонтно-восстановительным работам привлечены 19 бригад ПАО «Сахалинэнерго» в количестве 45 человек.
Объекты жизнеобеспечения области функционируют без нарушений. Аэропорт г. Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск воздушных судов по фактической погоде. Паромная переправа Ванино-Холмск, железная дорога функционируют в обычном режиме. Проезд по всем дорогам области осуществляется без ограничений, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ругионального МЧС.
Напомним, ночью 1 мая на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинск прогнозировались сильные осадки в виде мокрого снега с дождем, ветер 15-20 м/с, сообщало Сахалинское управление Росгидромета.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:53 24 Апреля Три тысячи человек в день готовы прививать в Сахалинской области
14:21 25 Апреля Завтра в Южно-Сахалинске стартует голосование за проекты благоустройства территорий
18:51 26 Апреля Сахалинский «Адмирал Невельской» уже в июне отправится в рейс
15:01 27 Апреля В Южно-Сахалинске c начала весны восстановлено более 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна
16:12 2 Апреля Холодно и дождливо будет на Сахалине в выходные дни
11:04 1 Апреля Сахалинцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
19:53 7 Апреля В аэропорту Южно-Сахалинска откроется ресторан Subway
10:16 9 Апреля Света не будет в некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня
Выбор редакции
- 14:35 Вчера Поезд Южно-Сахалинск – Корсаков будет ходить только 1 и 9 мая
- 11:59 Вчера На Сахалине стартовала регистрация на киберспортивный чемпионат «МИССИЯ ПОБЕДА»
- 11:21 Вчера Сахалинских серферов приглашают на бесплатный урок от тренера сборной России
- 08:51 Вчера В Южно-Сахалинске выберут «Семью года»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
18:17 Вчера На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
18:07 Вчера Статистика рассказала, как менялось население Сахалинской области а 2020 году
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
Опрос
Вы будете отдыхать все десять дней с 1 по 10 мая?