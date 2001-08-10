Строители из Северо-Курильска получили основную часть выплат за проделанную работу

ООО «СПИРО» перечислила своим сотрудникам 12 миллионов рублей, тем самым полностью погасив задолженность по дополнительным начислениям за 2 месяца работы – с февраля по март. Выплата за апрель уже началась и завершится до 15 мая.

Большинство работников приняло решение продолжить работу в ООО «СПИРО». С предприятия уволились 17 человек. Им предложено трудоустройство в других организациях. Выплата средств курильским строителям, в том числе положенных при увольнении, находится на контроле правительства и прокуратуры Сахалинской области.

В целях обеспечения достойных условий проживания рабочих планируется возвести модульный стройгородок. К решению задачи уже приступили. Муниципальная администрация подбирает необходимый земельный участкок.

Чтобы урегулировать возникший трудовой спор и решить социально-бытовые вопросы сотрудников ООО «Спиро», в Северо-Курильске работала межведомственная комиссия под руководством областного министра строительства Алексея Колеватых. Специалисты выявили нарушения строительных и санитарных норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, а также факты ненадлежащих условий проживания рабочих и невыполнения предписаний государственной инспекции строительного надзора.

Руководителю строительной организации выданы предписания об устранении замечаний и недостатков. Возбуждены административные дела.

Напомним, 21 апреля сотрудники компании ООО «Спиро» отказались продолжать работу. По словам строителей, с февраля с этого года они недополучили значительную часть зарплаты и живут в плохих условиях.