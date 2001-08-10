Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор обратился к жителям острова с пасхальным приветствием

Новый глава православной епархии прибыл на Сахалин чуть более недели назад, как раз к началу самых значимых событий церковного календаря, предшествующих Пасхе.

В день Светлого праздника архиепископ по традиции хпоздравил с торжеством священнослужителей, монашествующих и прихожан сахалинских храмов. Он напомнил, что весть о воскрешении Христа звучит по всему миру уже две тысячи лет, «вселяя в душу веру и надежду на спасение».

Воскресший Христос призывает всех к искренней, жертвенной и деятельной любви к ближним, которая должна быть отличительной чертой истинного христианина, отметил в своем послании православный иерарх. Поэтому важно делиться пасхальной радостью с окружающими людьми, в том числе с теми, кто не смог на праздник прийти в храм. Праздничные дни, по его мнению, должны стать «временем добрых дел», когда необходимо уделять больше внимания близким и друзьям.

«Принесем свет Воскресения Христова туда, где люди пребывают во тьме безверия. Принесем любовь туда, где царит ненависть. Принесем мир враждующим, заботу страждущим, милосердие ожесточенным», призвал архиепископ. Он выразил пожелание, чтобы христиан никогда не оставляла радость о Воскресшем Христе «о Том, кто есть наша Пасха, наше Искупление, наша Жизнь, наш Свет, наше Воскресение, наш Господь».

Свое послание Владыка Никанор завершил традиционным пасхальным приветствием: «Христос воскресе!».