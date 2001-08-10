На Сахалине обустроили маршрут "Восхождение на гору Татарская"
Самая высокая в черте Холмска гора Татарская (349 м) - одно из наиболее живописных и интересных мест, куда совершают восхождение любители экологического туризма и активного образа жизни. В этом году благодаря проекту "Поход выходного дня – восхождение на гору Татарская" этот маршрут будет благоустроен и привлечет к себе еще большее количество участников, в том числе – людей с ограниченными возможностями здоровья, лиц преклонного возраста, школьников и семей с детьми, рассказали ТИА "Острова" в МАУ "Холмск медиа".
Средства на реализацию проекта, ставшего победителем конкурса правительства Сахалинской области, выиграла Холмская районная общественная организация инвалидов. Главными партнерами проекта выступают ребята из туристско-краеведческого отдела Дома детского творчества вместе с педагогом Юлией Егоровной Зориной.
Реализация проекта уже началась. Недавно состоялось встреча с его участниками, в ходе которой был обсужден план воплощения мероприятий в жизнь, создана рабочая группа в составе Ким Те Сун – председателя Холмской районной общественной организации инвалидов, Надежды Мията – члена консультативного совета при Холмской администрации, воспитанников туристско-краеведческого отдела Дома детского творчества во главе с Юлией Зориной, Холмской спортивной школы (Алексей Тян – директор), Артема Круглика - депутата Сахалинской областной Думы, секретаря Холмского местного отделения Партии «Единая Россия» и Владимира Гоппе – советника депутата по туристическим маршрутам.
В рамках обустройства экологического маршрута на гору Татарскую и прилегающей к ней территории здесь будут установлены входная группа, лестница с перилами, пешеходный мост, флагшток, информационные стенды с описанием ландшафтных и природных достопримечательностей, указатели для ориентирования на местности, лавочки и беседка. Для участников восхождения будут подготовлены брошюры с описанием экологического маршрута, картографическими и краеведческими материалами. По окончании благоустройства маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и школьников будут проведены экскурсии на гору Татарская.
В ближайшее время участники проекта "Поход выходного дня – восхождение на гору Татарская" пройдут по туристическому маршруту, обсудят на месте дальнейший план работы и приступят к реализации намеченных мероприятий.
Несомненно, обустроенный экологический маршрут привлечет немало желающих совершить экскурсионный поход на гору Татарская, с пользой для здоровья провести время, познакомиться с природными достопримечательностями, растениями, представителями животного мира и просто полюбоваться с высоты потрясающими видами на Татарский пролив.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:51 26 Апреля Сахалинский «Адмирал Невельской» уже в июне отправится в рейс
15:01 27 Апреля В Южно-Сахалинске c начала весны восстановлено более 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна
17:37 27 Апреля В Южно-Сахалинске проверяют внешний вид торговых киосков
17:02 28 Апреля На Сахалине задержаны браконьеры-добытчики гребешка
19:53 7 Апреля В аэропорту Южно-Сахалинска откроется ресторан Subway
10:16 9 Апреля Света не будет в некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня
09:34 5 Апреля Без света останется часть Южно-Сахалинска
11:35 6 Апреля Некоторые дома в Южно-Сахалинске сегодня останутся без света
Выбор редакции
- 17:05 Сегодня Сахалинцы смогут дать названия трассам горы Красная
- 14:35 30 Апреля Поезд Южно-Сахалинск – Корсаков будет ходить только 1 и 9 мая
- 11:59 30 Апреля На Сахалине стартовала регистрация на киберспортивный чемпионат «МИССИЯ ПОБЕДА»
- 11:21 30 Апреля Сахалинских серферов приглашают на бесплатный урок от тренера сборной России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
18:07 30 Апреля Статистика рассказала, как менялось население Сахалинской области а 2020 году
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
Опрос
Вы будете отдыхать все десять дней с 1 по 10 мая?