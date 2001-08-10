На Сахалине обустроили маршрут

Самая высокая в черте Холмска гора Татарская (349 м) - одно из наиболее живописных и интересных мест, куда совершают восхождение любители экологического туризма и активного образа жизни. В этом году благодаря проекту "Поход выходного дня – восхождение на гору Татарская" этот маршрут будет благоустроен и привлечет к себе еще большее количество участников, в том числе – людей с ограниченными возможностями здоровья, лиц преклонного возраста, школьников и семей с детьми, рассказали ТИА "Острова" в МАУ "Холмск медиа".

Средства на реализацию проекта, ставшего победителем конкурса правительства Сахалинской области, выиграла Холмская районная общественная организация инвалидов. Главными партнерами проекта выступают ребята из туристско-краеведческого отдела Дома детского творчества вместе с педагогом Юлией Егоровной Зориной.

Реализация проекта уже началась. Недавно состоялось встреча с его участниками, в ходе которой был обсужден план воплощения мероприятий в жизнь, создана рабочая группа в составе Ким Те Сун – председателя Холмской районной общественной организации инвалидов, Надежды Мията – члена консультативного совета при Холмской администрации, воспитанников туристско-краеведческого отдела Дома детского творчества во главе с Юлией Зориной, Холмской спортивной школы (Алексей Тян – директор), Артема Круглика - депутата Сахалинской областной Думы, секретаря Холмского местного отделения Партии «Единая Россия» и Владимира Гоппе – советника депутата по туристическим маршрутам.

В рамках обустройства экологического маршрута на гору Татарскую и прилегающей к ней территории здесь будут установлены входная группа, лестница с перилами, пешеходный мост, флагшток, информационные стенды с описанием ландшафтных и природных достопримечательностей, указатели для ориентирования на местности, лавочки и беседка. Для участников восхождения будут подготовлены брошюры с описанием экологического маршрута, картографическими и краеведческими материалами. По окончании благоустройства маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и школьников будут проведены экскурсии на гору Татарская.

В ближайшее время участники проекта "Поход выходного дня – восхождение на гору Татарская" пройдут по туристическому маршруту, обсудят на месте дальнейший план работы и приступят к реализации намеченных мероприятий.

Несомненно, обустроенный экологический маршрут привлечет немало желающих совершить экскурсионный поход на гору Татарская, с пользой для здоровья провести время, познакомиться с природными достопримечательностями, растениями, представителями животного мира и просто полюбоваться с высоты потрясающими видами на Татарский пролив.