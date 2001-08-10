На Сахалине пункты вакцинации будут работать все майские праздники

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу главам муниципалитетов - взять ход вакцинации от коронавируса под ежедневный личный контроль. При необходимости - разворачивать в районах дополнительные пункты вакцинации.

- Каждый день в среднем прививается одна тысяча сахалинцев и курильчан. Но наши медицинские учреждения готовы принимать втрое больше пациентов. Темпы вакцинации замедлять нельзя! Это необходимо, чтобы люди спокойно отдохнули этим летом и выехали в отпуск. Нужно заблаговременно позаботиться о вакцинации, чтобы успел сформироваться иммунитет, - сказал Валерий Лимаренко.

На майских праздниках во всех медучреждениях работают кабинеты вакцинации. Для удобства жителей прививочные пункты развернуты в общественных местах. К примеру, в Южно-Сахалинске прививку можно сделать в торговых центрах «Столица» и «МегаБерезка», в городском парке, на площади Победы. В большинстве других районов вакцинация проходит на центральных площадях. График работы может меняться в зависимости от погодных условий. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте сахалинского минздрава и в социальных сетях, рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области.

Всего на Сахалине и Курилах действует 96 прививочных пунктов - в поликлиниках, амбулаториях и местах общественного скопления людей. Трудовые коллективы могут привиться во время работы выездных бригад на предприятиях. Пожилых людей старше 65 лет доставляют в пункты вакцинации из отдаленных населенных пунктов.

Чтобы пациентам было удобнее, медицинские работники обходят людей по домам. Для соблюдения требований термоконтроля приобретены специальные сумки-холодильники. В зоне особого внимания - жители области старше 60 лет.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали больше 61 тысячи островитян, из них прошли оба этапа – свыше 44 тысяч человек. Чтобы сформировалась надежная иммунная прослойка, необходимо привить не менее 60 процентов взрослого населения.

Российский препарат "Спутник V" показал высокую эффективность в формировании иммунитета. Вакцина успешно противостоит всем штаммам, циркулирующим по территории страны, в том числе британскому. Осложнений после вакцинации у сахалинских пациентов не выявлено.

Записаться на прививку можно по телефону 1-300, через портал Госуслуг и при личном обращении в медучреждение.