09:35, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Паромная переправа Ванино - Холмск вновь работает в штатном режиме
В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 09.00 (сах) 4 мая паромная переправа Ванино-Холмск открыта, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области. Ранее на Сахалине в связи с ухудшением погоды в Татарском проливе с 16.00 (сах) 3 мая до улучшения погодных условий была закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.
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