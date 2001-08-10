Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2021
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10:08, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 4 и 7 мая будет ограничено движение транспорта

В Южно-Сахалинске 4 и 7 мая будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением репетиций парада, посвященного 9 Мая, с прохождением военной техники 4 и 7 мая будут действовать временные ограничения для остановки и движения транспортных средств в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА "Острова" в мэрии облатсного центра.

Так, 4 мая с 19.00 до 22.30 движение ограничат на участке ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова. А с 08.00 до 22.30 - запрещена остановка и парковка транспорта на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, включая пл. Победы со всех сторон.

С 18.00 6 мая до 14.00 7 мая запрещены остановка и парковка транспортных средств на Коммунистическом проспекте от ул. Горького до ул. Комсомольской и на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, с 8.00 до 13.30 ограничат движение автотранспорта на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, включая пл. Победы со всех сторон.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.

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