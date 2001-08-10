Сахалинцев приглашают участвовать в конкурсе «Вместе против коррупции»

Конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», организованный Генеральной прокуратурой Российской Федерации, приглашает к участию молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Проводится он в двух номинациях – социальный плакат и социальный видеоролик. Прием работ будет осуществляться в период

с 1 мая по 1 октября 2021 года на официальном сайте конкурса.

Участие в конкурсе является прекрасной возможностью творчески выразить свое отношение к коррупции и показать роль молодежи и всего общества в профилактике этого негативного явления и развитии правовой культуры.

Лучшие конкурсные работы будут использованы в качестве социальной антикоррупционной рекламы в средствах массовой информации, на тематических выставках и форумах, других мероприятиях.

Подведение итогов конкурса состоится 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.

Подробная информация о конкурсе, в том числе материалы и правила конкурса, размещены на сайте: www.anticorruption.life.

Телефон для справок +7 (4242)30-37-47.