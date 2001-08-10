Еще три баннера с информацией о голосовании за проекты «Комфортной городской среды» появились в Южно-Сахалинске
Информационные билборды установили сегодня в Южно-Сахалинске на территориях, за благоустройство которых предлагают проголосовать горожанам в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, ранее такие конструкции появились на ул. Сахалинской в районе домов №106 и 194, а также в районе перекрестков: пр. Мира - пр. Победы, пр. Мира - ул. Пуркаева, пр. Победы - ул. Комсомольская, Коммунистический проспект - ул. Дзержинского.
Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, на баннерах размещена вся необходимая информации о претендентах от Южно-Сахалинска, а также QR-код, считав который с помощью смартфона, пользователи переходят на портал 65.gorodsreda.ru, где проходит голосование.
- Мы за то, чтобы общественные пространства были многофункциональными. И представленные на голосование в этом году объекты очень значимы. Территория у здания бывшей мэрии Тойохары на Компроспекте, на мой взгляд, имеет особую ценность. Здесь растут уникальные тисы, кедры, которые были высажены еще во времена Карафуто - это наше историческое наследие и, конечно, нужно сохранять такие уголки. Сквер Авиаторов в Хомутово - первым встречает гостей Южно-Сахалинска, выезжающих из аэропорта. Пространство на пересечении улиц Пограничной и Комсомольской может также стать пионером в новом подходе к развитию общественных пространств, быть новым местом притяжения горожан, - рассказал депутат городской Думы Иван Бутаков.
Принять участие в голосовании могут горожане от 14 лет и старше. Пошаговая инструкция по голосованию размещена на сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4198/2315). Здесь же можно ознакомиться с эскизами проектов (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4188).
Отметим, помощь в голосовании южносахалинцам оказывают и волонтеры. Ребята в белых жилетках с надписью «Комфортная городская среда» работают с 12 часов два дня в неделю в «Сити-Молле», «Мега Березке» и ТДЦ «Столица», а также в городском парке - в будни с 17.00 и по выходным в обеденное время. Добровольцы будут помогать проголосовать и на общегородских массовых мероприятиях, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.
- Волонтеры все рассказали подробно, помогли зарегистрировать мой голос за благоустройство сквера. Так удобно и быстро - проголосовала прямо во время прогулки по парку. Хорошее дело! Пусть наш город и дальше развивается и становится только краше, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Антонина Константиновна.
Голосование продлится до 30 мая. Проект-победитель будет запланирован к реализации в 2022 году.
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