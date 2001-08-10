Южносахалинцам напоминают об ограничениях движения транспорта в связи с генеральной репетицией парада
6 и 7 мая, в связи с проведением генеральной репетиции парада, посвященного 9 мая, с прохождением военной техники будут вводиться временные ограничения для остановки и движения транспортных средств в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА "Острова" в мэрии областного центра
Так, с 18.00 6 мая до 14.00 7 мая будет ограничена остановка и парковка транспортных средств на Коммунистическом проспекте от ул. Горького до ул. Комсомольской и на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, а движение для транспорта будет запрещено 7 мая с 08.00 до 13.30 на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, включая пл. Победы со всех сторон.
Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты в указанные даты.
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