Тихоокеанское
информационное агентство
6 Мая 2021
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Пожарные ликвидируют возгорание в Южно-Сахалинске
10:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают об ограничениях движения транспорта в связи с генеральной репетицией парада

Южносахалинцам напоминают об ограничениях движения транспорта в связи с генеральной репетицией парада

6 и 7 мая, в связи с проведением генеральной репетиции парада, посвященного 9 мая, с прохождением военной техники будут вводиться временные ограничения для остановки и движения транспортных средств в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА "Острова" в мэрии областного центра

Так, с 18.00 6 мая до 14.00 7 мая будет ограничена остановка и парковка транспортных средств на Коммунистическом проспекте от ул. Горького до ул. Комсомольской и на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, а движение для транспорта будет запрещено 7 мая с 08.00 до 13.30 на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, включая пл. Победы со всех сторон.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты в указанные даты.

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