На Сахалине БелАЗу присвоили имя героя Великой Отечественной войны

В честь празднования 76-летия Дня Победы Восточная горнорудная компания продолжает традицию присвоения имен героев ВОВ отличившимся БелАЗам-передовикам. Теперь 220-тонный гигант с номером 1374, продемонстрировавший один из лучших результатов по итогам 2020 года, с гордостью носит имя героя Аркадия Яковлевича Шалдыбина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточной горнорудной компании.

«Традицию присвоения имен героев машинам на Солнцевском угольном разрезе мы начали в прошлом году. Первым был БелАЗ «Михаил Купреев». И, кстати, он остается в производственных лидерах. Сейчас к работе приступит и вторая машина с именем героя Аркадия Шаддыбина. Для нас большая честь, что теперь имя Аркадия Яковлевича с гордостью будет носить самый результативный экипаж 2020 года на Солнцевском угольном разрезе.», - прокомментировал Алексей Шарабарин, директор СУР.

Мероприятие присвоения 220-тонному БелАЗу имени героя Великой Отечественной войны прошло в торжественной обстановке на Солнцевском угольном разрезе. Самосвал выехал из ангара под бурные аплодисменты приглашенных гостей и работников разреза. Поздравить экипаж машины-героя собрались вице-мэр Углегорского городского округа Игорь Гурнов и директор Солнцевского угольного разреза Алексей Шарабарин,

«Сегодня мы все вместе являемся участниками значимого и уже традиционного события. Уже второй БелАЗ получает имя героя ВОВ и особо ценно, что послевоенный этап жизни Аркадий Яковлевич Шалдыбин был нашим земляком, проживал в Углегорском районе. Для подрастающего поколения он может служить примером и гордиться нашим земляком», - отметил Игорь Гурнов, вице-мэр Углегорского городского округа.

Имя для второй машины выбрано не случайно. Аркадий Шалдыбин, чье имя теперь носит 220-тонный БелАЗ, прошел всю войну и дошел до Берлина. В послевоенное время Аркадий Яковлевич работал бригадиром проходческой бригады шахты «Ударновская». Коллектив под его руководством установил два всесоюзных рекорда проходки горных выработок. Теперь БелАЗ имени героя будет устанавливать новые рекорды в угольной отрасли.

Самыми дорогими гостями праздника стали родственники Аркадия Шалдыбина - внук Николай, который продолжает трудовую династию на Солнцевском угольном разрезе, и его мама – Инна Шалдыбина. Родственникам передали свидетельство присвоения БелАЗу имени героя. После этого экипаж самосвала почтил память Аркадия Яковлевича троекратным гудком. Данный жест стал весьма символичным. Ведь после войны Аркадий Иванович руководил духовым оркестром в поселке Ударный, и выступления его коллектива с удовольствием слушали односельчане. Сейчас «музыку БелАЗа» услышали все на разрезе.