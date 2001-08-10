В День Победы в Южно-Сахалинске выступит Кремлевский оркестр
В День Победы в Южно-Сахалинске выступит Кремлевский оркестр, концерт начнется в 20:30 на площади Победы. В этом году празднование 9 мая в островном регионе пройдет в полном формате.
Все мероприятия пройдут с соблюдением противоэпидемических мер безопасности. Торжества начнутся еще накануне Дня Победы – 7 мая в Чехов-центре будут чествовать ветеранов.
9 мая, в 10:00, на площади Победы пройдет большой военный парад в честь 76-летия Великой Победы. В 11:00 состоится возложение венков и цветов к Вечному огню на площади Славы.
Перед музейно-мемориальным комплексом «Победа» выступит оркестр Южно-Сахалинского гарнизона под управлением военного дирижера майора Олега Шигалова. Начало – в 12:00.
В 22:00 над площадью Победы раздадутся салютные залпы,сообщили ТИА "Острова" в правительтсве Сахалинской области.
В праздничный день областной краеведческий музей приглашает на бесплатные экскурсии. В зоопарке устраивают квест «Зарница». На льду дворца спорта «Кристалла» пройдет турнир по хоккею с мячом. А на стадионе в городском парке спортсмены 50+ встретятся на турнире по мини-футболу.
Праздничные мероприятия пройдут и в районах области. На Холмском перевале у мемориала состоится торжественный митинг. В Макарове и Тымовском в честь Великой Победы проведут легкоатлетический пробег.
Во дворах ветеранов устроят персональные торжества – героев будут поздравлять творческие коллективы и военный оркестр. Такой формат поздравлений сохранился с прошлого года, когда из-пандемии массовые мероприятия были под запретом.
«Шествие» Бессмертного полка в этом году снова пройдет онлайн. Фотографии будут транслировать на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Трансляция начнется в День Победы, в 15:00. Сахалинцы и курильчане, желающие увидеть своих героев на экране, могут загрузить фото погибших героев на этих интернет-ресурсах.
В связи с праздничными мероприятиями движение для транспорта в День Победы будет запрещено с 08:00 до 13:30 на Горького – от Коммунистического проспекта до улицы Емельянова, включая площадь Победы со всех сторон. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты в указанные даты.
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