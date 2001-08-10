На Сахалине опубликовали статистику, как жил остров в годы войны

В 1940 году на Северном Сахалине проживало 117 тыс. человек, на Южном Сахалине около 400 тысяч, из них 360 тысяч японцев и 23 тысячи корейцев, русского населения имелось 360 человек. 22 июня 1941 года мирный труд сахалинцев был прерван вероломным нападением фашистской Германии.

За 1941-1945 годы на Сахалине было добыто 2,4 млн. тонн нефти. За 1941 год шахтеры дали стране 687 тыс. тонн угля. Всего за годы войны они добыли 2 млн. тонн угля, из них сверх плана 229 тыс. тонн. За годы войны объем заготовок леса снизился в 3 раза. Тем не менее, в 1941-1945 годах страна получила от Сахалина свыше 1 млн. куб. метров древесины. Во время войны на Сахалине широкое распространение получило колхозное рыболовство. К концу 30-х годов на Сахалине появились колхозы-миллионеры. Улов рыбы к началу войны составил 248,2 тыс. центнеров. В годы войны непрерывно увеличивался вылов рыбы и выпуск рыбной продукции. В 1946 году в систему Главсахалинрыбпром входило 4 рыбных треста, 27 рыбокомбинатов, 113 рыбозаводов, 23 консервных завода. На путину 1946 года было привлечено 28,8 тыс. человек.

В период Великой отечественной войны сельское хозяйство Сахалина испытывало серьезные трудности в своем развитии. Благодаря труду сахалинцев к 1945 году удалось увеличить посевные площади, особенно под картофель и овощи.

После освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японской оккупации здесь были организованы колхозы и совхозы, сюда приехали переселенцы из других областей страны. К 1948 году в области насчитывалось 57 колхозов, 10 совхозов и более 100 подсобных хозяйств, 4 МТС.

В связи с нехваткой товаров, начиная с 1941 года, на Сахалине были введены карточки на основные виды продовольственных и промышленных товаров. На Сахалине и Курильских островах после 1945 года вся сеть торговли и общественного питания создавалась заново и очень быстро развивалась. После 1945 года были созданы Южно-Сахалинское управление торгами, трест столовых и ресторанов, облрыболовпотребсоюз. Несколько позднее были организованы управления рабочего снабжения (УРСы) ряда отраслей промышленности.

Праздник День Победы выражает наше уважение к героям страны, к защитникам нашей Родины от врагов во все времена, а также к работникам трудового фронта, обеспечившим приближение Великой Победы.