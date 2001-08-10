Восточная горнорудная компания заложила на Сахалине «Сад Поколений»
В канун празднования Дня Победы Восточная горнорудная компания высадила яблоневый сад в центральном сквере Шахтерска в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 40 цветущих яблонь будут напоминать подрастающему поколению о Победе, которая 76 лет назад для всей страны далась ценой невероятного подвига.
В мероприятии приняли участие первый вице-мэр Углегорского городского округа Андрей Серов, депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников, председатель Совета ветеранов Углегорского городского округа Надежда Скоробогатова, сотрудники Солнцевского угольного разреза и Угольного морского порта Шахтерск и их семьи.
В своем приветственном слове первый вице-мэр Углегорского городского округа поздравил собравшихся с наступающим Великим праздником Днём Победы и отметил, что «Сад Поколений» будет особенным. Это первый яблоневый сад в Сахалинской области и в будущем жители района смогут гулять среди цветущих деревьев и вспоминать тех, кто подарил им мирное небо.
Депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников подчеркнул высокую важность данного мероприятия. «Замечательная традиция - высаживать деревья в честь Дня Победы. С каждым посаженным деревом мы чтим память о наших героических предках, отдаем им дань уважения. Это они завоевали для нас Великую Победу, дали нашему будущему, нашей стране, каждой семье самое дорогое — мир. В будущем потомки будут смотреть на цветущие деревья и вспоминать подвиг наших Дедов», - рассказал он.
В высадке саженцев участвовали около 100 человек. Для «Сада поколений» выбрали две уникальные яблоневые породы деревьев сорта Рудольф и Прериефайер. Весной для жителей и гостей Шахтерска деревья расцветут белыми, розовыми и бордовыми цветами. А осенью яблоньки украсят ярко-красные круглые плоды. Первым весенним цветением жители смогут насладиться уже в этом году. Чтобы яблони прижились на новом месте, и сад начал радовать своих гостей, высадка молодых саженцев прошла под опытным руководством специалистов сахалинского питомника растений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточной горнорудной компании.
Алексей Шарабарин поздравил присутствующих с наступающим 9 мая и отметил, что ВГК, как и все углегорцы, заинтересована в настоящем и будущем района – его процветании. «Активно развиваясь по многим направлениям, мы считаем правильным и своевременным поддерживать и развивать инициативы в области социального партнерства. Не только сделать лучше, но и сделать лучше вместе. Примечательно, что именно сегодня, накануне Дня Победы стартует корпоративная программа социального партнерства «ЛУЧШЕ», в рамках которой реализуются самые разные социальные проекты. Символично, что первым из них стал «ЛУЧШЕ.ЭКОЛОГИЯ», благодаря которому мы сегодня все вместе собрались и посадили прекрасный «Сад Поколений» в центре Шахтерска».
«Ветераны живут рядом с нами и это такое счастье. На сегодняшний день их осталось двое. В Углегорске – это Александр Матвеевич Самарин и в Шахтерске - Мария Исааковна Васильевна, которой 10 мая исполнится 96 лет. Сегодняшнее мероприятие важно для патриотического воспитания поколения. Высокое по духу мероприятие, когда вместе и взрослые, и молодое поколение делают одно общее дело. Сад будет разрастаться, и вечная память будет звучать здесь об ушедших ветеранах отечественной войны», - обратилась со словами благодарности председатель Совета ветеранов Углегорского городского округа Надежда Скоробогатова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:28 Сегодня На Сахалине в суд направлено дело о массовой вырубке леса
10:41 Сегодня В День Победы в Южно-Сахалинске выступит Кремлевский оркестр
11:15 Сегодня На Сахалине опубликовали статистику, как жил остров в годы войны
14:20 Сегодня Восточная горнорудная компания заложила на Сахалине «Сад Поколений»
08:44 30 Апреля В сахалинских вузах вырастет количество бюджетных мест
15:13 30 Апреля На Сахалине семейную пару осудят за кражу
15:12 30 Апреля В Охе расследовано уголовное дело по факту кражи из иномарки
15:14 30 Апреля Еще два сахалинца подарили деньги мошенникам
19:53 7 Апреля В аэропорту Южно-Сахалинска откроется ресторан Subway
10:16 9 Апреля Света не будет в некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня
15:06 7 Апреля На Северных Курилах ожидается ураганный ветер и сильные осадки
11:45 7 Апреля В некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня не будет света
Выбор редакции
- 17:01 Сегодня Жителей Сахалинской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
- 14:31 Сегодня В Холмске поздравляют ветеранов войны
- 11:15 Сегодня На Сахалине опубликовали статистику, как жил остров в годы войны
- 17:22 5 Мая Еще три баннера с информацией о голосовании за проекты «Комфортной городской среды» появились в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
18:07 30 Апреля Статистика рассказала, как менялось население Сахалинской области а 2020 году
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
Опрос
Вы будете отдыхать все десять дней с 1 по 10 мая?