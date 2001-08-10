Восточная горнорудная компания заложила на Сахалине «Сад Поколений»

В канун празднования Дня Победы Восточная горнорудная компания высадила яблоневый сад в центральном сквере Шахтерска в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 40 цветущих яблонь будут напоминать подрастающему поколению о Победе, которая 76 лет назад для всей страны далась ценой невероятного подвига.

В мероприятии приняли участие первый вице-мэр Углегорского городского округа Андрей Серов, депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников, председатель Совета ветеранов Углегорского городского округа Надежда Скоробогатова, сотрудники Солнцевского угольного разреза и Угольного морского порта Шахтерск и их семьи.

В своем приветственном слове первый вице-мэр Углегорского городского округа поздравил собравшихся с наступающим Великим праздником Днём Победы и отметил, что «Сад Поколений» будет особенным. Это первый яблоневый сад в Сахалинской области и в будущем жители района смогут гулять среди цветущих деревьев и вспоминать тех, кто подарил им мирное небо.

Депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников подчеркнул высокую важность данного мероприятия. «Замечательная традиция - высаживать деревья в честь Дня Победы. С каждым посаженным деревом мы чтим память о наших героических предках, отдаем им дань уважения. Это они завоевали для нас Великую Победу, дали нашему будущему, нашей стране, каждой семье самое дорогое — мир. В будущем потомки будут смотреть на цветущие деревья и вспоминать подвиг наших Дедов», - рассказал он.

В высадке саженцев участвовали около 100 человек. Для «Сада поколений» выбрали две уникальные яблоневые породы деревьев сорта Рудольф и Прериефайер. Весной для жителей и гостей Шахтерска деревья расцветут белыми, розовыми и бордовыми цветами. А осенью яблоньки украсят ярко-красные круглые плоды. Первым весенним цветением жители смогут насладиться уже в этом году. Чтобы яблони прижились на новом месте, и сад начал радовать своих гостей, высадка молодых саженцев прошла под опытным руководством специалистов сахалинского питомника растений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточной горнорудной компании.

Алексей Шарабарин поздравил присутствующих с наступающим 9 мая и отметил, что ВГК, как и все углегорцы, заинтересована в настоящем и будущем района – его процветании. «Активно развиваясь по многим направлениям, мы считаем правильным и своевременным поддерживать и развивать инициативы в области социального партнерства. Не только сделать лучше, но и сделать лучше вместе. Примечательно, что именно сегодня, накануне Дня Победы стартует корпоративная программа социального партнерства «ЛУЧШЕ», в рамках которой реализуются самые разные социальные проекты. Символично, что первым из них стал «ЛУЧШЕ.ЭКОЛОГИЯ», благодаря которому мы сегодня все вместе собрались и посадили прекрасный «Сад Поколений» в центре Шахтерска».

«Ветераны живут рядом с нами и это такое счастье. На сегодняшний день их осталось двое. В Углегорске – это Александр Матвеевич Самарин и в Шахтерске - Мария Исааковна Васильевна, которой 10 мая исполнится 96 лет. Сегодняшнее мероприятие важно для патриотического воспитания поколения. Высокое по духу мероприятие, когда вместе и взрослые, и молодое поколение делают одно общее дело. Сад будет разрастаться, и вечная память будет звучать здесь об ушедших ветеранах отечественной войны», - обратилась со словами благодарности председатель Совета ветеранов Углегорского городского округа Надежда Скоробогатова.