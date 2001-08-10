В Сахалинской области отметили 100-летний юбилей Григория Чухрая

Литературно-музыкальный вечер «Чистое небо Григория Чухрая», посвященный 100-летию советского режиссера, а также 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., состоялся 6 мая в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Ведущая вечера – специалист СахОУНБ Надежда Жамьянова – рассказала гостям о детстве и юношестве будущего режиссера и, конечно, о значимом этапе в его жизни –Великой Отечественной войне.

Солдат 62 армии Григорий Чухрай с первого и до последнего дня участвовал в Сталинградской битве. Именно здесь он научился ходить через линию фронта и добывать ценные сведения для грядущего наступления. И вот там, у берегов Волги, зародились первые замыслы его будущих творений. Их навеяла любовь к своим фронтовым товарищам, к пожилым усталым командирам и девчушкам-связисткам, а более всего – к тем, кому уж не вернуться домой.

Трижды раненный на войне Григорий Чухрай смог выжить, чтобы через телеэкран донести зрителю свое уникальное творчество. Фильмы «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Жили-были старик со старухой», «Трясина» навсегда вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Отрывки из этих картин удачно дополнили рассказ ведущей о профессиональном становлении великого советского кинорежиссера.

музыкальными и творческими номерами на вечере выступили воспитанники Дворца детского (юношеского) творчества г. Южно-Сахалинск Полина Шишлова и Ангелина Кривко, Ансамбль Марии Струве на Сахалине, Виталий Цыренгармаев и Евгений Малашнич. Артисты прочитали стихотворения «Вдова» и «Зинка», а также исполнили песни ««Эх дороги», «Фронтовые письма», «Смуглянка», «Катюша», «В землянке», «Алеша» и «Темная ночь». Финальной музыкальной композицией стала песня «День Победы», которая побудила гостей вечера встать со своих мест и исполнить ее вместе с вокалистами.

Также вниманию гостей была представлена выставка с фильмами Григория Чухрая, аудиодисками и виниловыми пластики с песнями о войне, журналами по искусству отечественного и зарубежного кинематографа и книгами из фондов СахОУНБ, среди которых «История Отечественного кино. ХХ век» Н.М. Зоркой, «Моё кино» Г. Чухрая, «В ожидании ответа. Отечественное кино. Фильмы и их люди» Е. Марголита и другие.