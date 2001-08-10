В Отделение ПФР по Сахалинской области назначен новый управляющий
В Отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области - новый управляющий. Постановлением Правления ПФР от 21 апреля 2021 года на пост руководителя назначена Оксана Пестова.
Оксана Владимировна Пестова родилась 5 июля 1972 года в городе Долинске. Трудовую деятельность начала на Долинском целлюлозно-бумажном заводе. С августа 1994 года по март 2002 года работала в отделе социального обеспечения администрации Долинского района. В апреле 2002 года принята на работу в Управление ПФР по Долинскому району. В 2004 году окончила ГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права». В 2009 году назначена начальником Управления ПФР по Долинскому району. За значительный вклад в организацию, становление и развитие системы Пенсионного фонда ей объявлена Благодарность Председателя Правления ПФР.
Оксана Владимировна награждена памятным знаком «20 лет Пенсионному фонду Российской Федерации», нагрудным знаком «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации», а также памятным знаком «30 лет Пенсионному фонду Российской Федерации», сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.
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