Будущее среднего и высшего образования обсудят на дальневосточном форуме
19 мая стартует третий форум "ProДФО – Хабаровский край". Федеральные и региональные эксперты из разных сфер, главы регионов Дальнего Востока, а также представители бизнеса и общественности обсудят вопросы, связанные с профессиональной самореализацией дальневосточной молодежи, сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Участники Форума обсудят тенденции развития среднего специального и высшего образования в ДФО, состояние рынка труда, программы поддержки молодых семей и существующие на рынке труда тренды. Кроме того, им предстоит ответить на вопросы о том, как удержать молодежь, какую роль она играет в общественной и политической жизни региона, какие особенности в подготовке кадров для ТОРов и предприятий ДФО и как вырастить ученых, которые не уедут из региона.
Одним из основных мероприятий Форума станет планарная дискуссия "Будущее ДФО: как создать пространство для самореализации молодежи", в которой примет участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. На ней обсудят вопросы привлечения молодежи на Дальний Восток и меры по поддержке молодых семей.
"Встречаясь с людьми в своих поездках по краю, особенно общаясь с молодым поколением, я сегодня отказываюсь от риторики "надо сохранить население", "надо закрепить молодежь" и прочего. Принудительные "надо" дают отрицательный результат. Убежден, что необходимо создавать такие условия для жизни в Хабаровском крае, чтобы молодым здесь хотелось жить, работать, растить детей и отдыхать, и еще больше захотелось тем, кто пока живет где-то, но обязательно приедет сюда", - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Принять участие в форуме можно как онлайн, так и офлайн. Регистрация доступна по ссылке https://synergy.online/lp/prodfo2021/khabarovskiykray/
Все сессии будут проходить в открытом формате: участники смогут задать вопросы спикерам и высказать свое мнение.
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