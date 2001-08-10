Фотовыставка «Лист. Маяк. Май.» откроется в «Маяке» в Южно-Сахалинске
15 мая в арт-резиденции «Маяк» открывается новая фотовыставка. Экспозицию из более чём сорока фоторабот представит на суд общественности фотомастерская «Лист», рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области.
Те, кто хоть раз оказывался в большом скоплении людей, знают, как подхватывает поток движения. Эмоционально, физически мы становимся частью целого. Можем ли мы сохранить контроль над собой и принятием решений, остаться обособленными, находясь внутри? Ответы на эти и не только на эти вопросы вы получите, посетив выставку «Лист. Май. Маяк».
В основе проекта лежит рефлексия сознательного и бессознательного в момент нахождения человека в толпе. Выставка собрала в себе фотографии с городских парадов, со скоплением большого количества людей и в противовес пустынные улицы и одиночные объекты.
Открытие выставки состоится 15 мая в 19:00 в выставочном пространстве резиденции. Выставка будет доступна для посещения по 5 июня. Время работы: с 12:00 до 19:00. Вход на выставку свободный.
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