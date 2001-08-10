Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2021
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09:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине работает телефонная группа помощи должникам

На Сахалине работает телефонная группа помощи должникам

На базе аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области работает группа телефонного обслуживания. Данная группа создана для оперативной помощи сторонам исполнительного производства, а именно должникам-физическим лицам, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службае УФССП России по Сахалинской области.

Позвонив по номеру 8 (4242) 500-226, жители Сахалинской области смогут проконсультироваться по интересующим их вопросам, сообщить о возникших проблемах в рамках исполнительных производств, записаться на личный прием к должностным лицам Управления и структурных подразделений. Специалисты ответят на вопросы с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30 и в пятницу с 09:00 до 15:30.

Также к сотрудникам группы телефонного обслуживания можно обратиться по поводу применения мер принудительного исполнения в отношении лиц, ошибочно идентифицированном в качестве должника (двойник).

В период распространения новой коронавирусной инфекции, особенно весной, крайне важно обеспечить сахалинцев возможностью решать вопросы исполнительного производства не выходя из дома.

Для тех, кому необходим доступ к более подробной информации об исполнительном производстве, а также возможность удаленного взаимодействия с сотрудниками службы, могут воспользоваться федеральной государственной информационной системой – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), для этого достаточно иметь учетную запись (логин и пароль) на ЕПГУ – www.gosuslugi.ru. Данный сервис позволяет удаленно взаимодействовать со службой путем подачи обращений, ходатайств или заявлений, а также получить информацию о ходе исполнительного производства.

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