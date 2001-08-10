На Сахалине работает телефонная группа помощи должникам

На базе аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области работает группа телефонного обслуживания. Данная группа создана для оперативной помощи сторонам исполнительного производства, а именно должникам-физическим лицам, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службае УФССП России по Сахалинской области.

Позвонив по номеру 8 (4242) 500-226, жители Сахалинской области смогут проконсультироваться по интересующим их вопросам, сообщить о возникших проблемах в рамках исполнительных производств, записаться на личный прием к должностным лицам Управления и структурных подразделений. Специалисты ответят на вопросы с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30 и в пятницу с 09:00 до 15:30.

Также к сотрудникам группы телефонного обслуживания можно обратиться по поводу применения мер принудительного исполнения в отношении лиц, ошибочно идентифицированном в качестве должника (двойник).

В период распространения новой коронавирусной инфекции, особенно весной, крайне важно обеспечить сахалинцев возможностью решать вопросы исполнительного производства не выходя из дома.

Для тех, кому необходим доступ к более подробной информации об исполнительном производстве, а также возможность удаленного взаимодействия с сотрудниками службы, могут воспользоваться федеральной государственной информационной системой – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), для этого достаточно иметь учетную запись (логин и пароль) на ЕПГУ – www.gosuslugi.ru. Данный сервис позволяет удаленно взаимодействовать со службой путем подачи обращений, ходатайств или заявлений, а также получить информацию о ходе исполнительного производства.