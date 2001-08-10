На Сахалине региональный МЧС ждет вопросов от населения в инстаграме

В рамках проведения недели безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области ответят на тематические вопросы.

Вопросы принимаются в Директ в Инстаграме до 13 мая 2021 года. Ответы на популярные вопросы будут опубликованы 16 мая, сообщили ТИА "Острова" в региональном МЧС.