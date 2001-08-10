Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2021
Сегодня 05:29
74,04|89,85|66,91
В Южно-Сахалинске 13 мая в некоторых домах отключат холодную воду
11:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине региональный МЧС ждет вопросов от населения в инстаграме

На Сахалине региональный МЧС ждет вопросов от населения в инстаграме

В рамках проведения недели безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области ответят на тематические вопросы.

Вопросы принимаются в Директ в Инстаграме до 13 мая 2021 года. Ответы на популярные вопросы будут опубликованы 16 мая, сообщили ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?