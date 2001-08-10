Сахалинстат подсчитал, как менялись цены в апреле

В апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,5%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 101,3% (в апреле 2020 г. – 100,6%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 101,8%).

Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,1%, услуги – на 0,2%.

В апреле выросли цены на мясопродукты на 1,9%, в том числе куры охлажденные и мороженые подорожали на 4,4%, печень говяжья – на 3,1%, баранина на кости, говядина, свинина, окорочка куриные – на 0,5-1,6%.

Среди макаронных и крупяных изделий зафиксирован рост потребительских цен на крупу гречневую – на 5,0%, крупу овсяную и перловую, рис, горох и фасоль – на 1,1-1,9%. Одновременно вермишель и пшено подешевели на 0,4% и 3,7% соответственно.

Прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на капусту белокочанную – 33,2%, виноград – 5,0%, груши – 2,9%, картофель – 2,7%, лимоны – 2,5%, лук репчатый – 2,4%, морковь – 1,5%, свёклу столовую – 1,3%, яблоки – 1,1%, бананы – 0,7%. Вместе с тем цены на огурцы снизились на 2,4%, апельсины – на 1,1%, чеснок – на 1,0%.

Яйца куриные подорожали в среднем по области на 2,7%. Прирост цен на сахар-песок составил 2,0%. На масло подсолнечное цены в среднем по Сахалинской области выросли на 0,5%, муку пшеничную – на 0,3%.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: консервы томатные – на 5,6%, кофе в организациях быстрого обслуживания – на 3,4%, вода минеральная – на 3,2%, колбасные изделия – на 2,5%, консервы мясные для детского питания – на 2,2%, соки фруктовые – на 2,1%, соль – на 2,0%, консервы рыбные в томатном соусе – на 1,9%, майонез – на 1,2%, сыры твердые и мягкие – на 1,1%, рыба мороженая неразделанная – на 0,8%, молоко и молочная продукция – на 0,7%, масло сливочное – на 0,6%.

В апреле из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: пасты зубные – на 5,1%, антисептики для рук – на 4,5%, салфетки влажные – на 4,0%, бумажные столовые салфетки, щетки зубные – на 2,2%, дезинфицирующие средства – на 2,0%, порошки стиральные – на 1,9%, санитарно-гигиенические маски – на 1,0%, дизельное топливо – на 0,3%, бензин автомобильный марки АИ-98 – на 0,1%. Одновременно снизились цены на мыло туалетное, бензин автомобильный марки АИ-95, подгузники детские, бумагу туалетную, гигиенические прокладки – на 0,2-1,1%.

Среди жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) подорожали: винпоцетин – на 4,3%, смекта – на 3,9%, бисопролол – на 3,2%, цефтриаксон – на 2,6%, омепразол – на 2,2%. Одновременно хлоргексидин подешевел на 1,4%, верошпирон – на 1,9%, азитромицин – на 3,6%, апиксабан (эликвис) – на 3,7%, колекальциферол (Витамин Д3) – на 4,9%.

В апреле среди строительных материалов увеличились цены: на металлочерепицу – на 16,8%, линолеум – на 5,4%, еврошифер – на 4,1%, краски масляные, эмали отечественные – на 3,3%, цемент тарированный – на 2,3%.

Из прочих наблюдаемых непродовольственных товаров стали дороже: лампы электрические – на 6,4%, туалетная вода – на 5,1%, комплекты столовых приборов – на 4,2%, кровати для новорожденных – на 2,8%, велосипеды для дошкольников – на 1,6%, крем для лица – на 1,1%, велосипеды для взрослых – на 0,9%, табачные изделия – на 0,8%.

Вместе с тем снизились цены на отдельные виды одежды, обуви – на 1,2-6,5%. Телевизоры цветного изображения, фотоаппараты, моноблоки, телефонные аппараты, наушники беспроводные подешевели на 1,1-8,6%.

Из наблюдаемых услуг подорожали: начальный курс обучения вождению легкового автомобиля – на 4,5%, прививка животного – на 2,3%, постановка набоек – на 1,8%.

Вместе с тем стала дешевле плата за пользование потребительским кредитом – на 1,2%.

C изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце апреля 2021 года составляла 6581,06 рубля, за месяц рост на 1,8%. Стоимость набора в Южно-Сахалинске – 6292,51 рубля, Корсакове – 6399,41 рубля, Поронайске – 7075,85 рубля, Охе – 7523,78 рубля.