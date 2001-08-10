Сахалинцы продолжают голосовать за проекты благоустройства общественных территорий

В Анивском районе продолжается голосование за проекты благоустройства общественных территорий. По состоянию на 11 мая в онлайн голосовании принял участие 1101 житель Анивского района, из них 592 отдали свой голос за с. Воскресенское, 509 за «Сквер Дружбы» в г. Анива, сообщили ТИА "Острова" в администрации Анивы.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой федеральной платформе https://gorodsreda.ru/ и через модуль Голосование подсистемы обратной связи Госуслуг, проходит Всероссийское онлайн голосование по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2022 году.

От Анивского района участвуют две территории. Общественная территория в с. Воскресенское и «Сквер Дружбы» в г. Анива.

Общественная территория в с. Воскресенское (территория в районе детской площадки). В текущем году по линии инициативного бюджетирования здесь появится многофункциональная спортивно-игровая площадка. В рамках данной концепции мы планируем объединить всю территорию в единый ансамбль, будет обустроена зона отдыха, пешеходные дорожки, уличное освещение, заменены уличные тренажеры.

Общественная территория «Сквер Дружбы» в г. Анива (расположен напротив школы №1 г. Анива). В рамках работ планируется полное изменение архитектурного стиля существующего сквера, но с сохранением тематики дружеских отношений с Японией.

Стоит отметить, что во время майских праздников в анивские волонтеры помогали анивчанам сделать свой выбор и проголосовать при помощи мобильного устройства. Сегодня работа по данному направлению продолжается. В голосовании участвуют рабочие коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, занятых в районе.