Сахалинские депутаты выражают соболезнования родным и близким погибших в Казани школьников

Спикер регионального парламента Андрей Хапочкин от имени депутатов Сахалинской областной думы выразил искренние соболезнования семьям погибших в результате трагедии, произошедшей в Казанской школе № 175.

- Глубоко потрясен печальным известием о страшной трагедии в школе в Казани, - сказал Андрей Хапочкин. - Никакими словами невозможно передать ту боль и эмоции, которые испытываешь, когда речь идет о пострадавших в трагедии детях. От имени депутатов Сахалинской областной Думы выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По мнению спикера регионального парламента, произошедшая в Казани трагедия заставляет с особым вниманием отнестись к уровню обеспечения безопасности в учебных учреждениях и других общественных объектах.

- Я полностью поддерживаю инициативу депутатов Госдумы о принятии законопроекта, в соответствии с которым будет ужесточаться практика выдачи лицензий на приобретение оружия. Необходимо разработать порядок, в соответствии с которым человеку станет невозможно зарегистрировать оружие людям с неустойчивой психикой. Следует еще обратить внимание на анонимных авторов в социальных сетях, которые пропагандируют насилие и экстремизм. Соответствующие правоохранительные структуры должны мониторить и своевременно выявлять информацию, призывающую к подобным действиям и жестко наказывать их распространителей», - сказал Андрей Хапочкин.

Напомним, девять человек - семеро школьников и двое взрослых - стали жертвами 19-летнего стрелка, который пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения. Три года назад аналогичная ситуация произошла в Керчи. Тогда преступник спланировал массовое убийство по подобию стрельбы в американской школе "Колумбайн".