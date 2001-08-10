Мэр Южно-Сахалинска распорядился ужесточить требования к охране школ

Сегодня утром мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел срочное совещание, посвященное вопросам обеспечения безопасности городских школ. Прежде, чем приступить к обсуждению этой темы, Сергей Надсадин выразил соболезнования родным и близким погибших в казанской гимназии.

- Это огромная трагедия, - подчеркнул мэр. - Погибли дети. Никто не может остаться безучастным. Вместе с Казанью плачем мы, плачет вся страна. И наша задача - сделать так, чтобы все педагоги и школьники Южно-Сахалинска были в безопасности.

Присутствовавшая на совещании директор департамента образования Светлана Захарова доложила Сергею Надсадину о том, что безопасность в образовательных учреждениях - сегодня главный приоритет работы ведомства. Все 32 школы городского округа соответствуют требованиям, установленным федеральным постановлением Правительства РФ. Для каждого образовательного учреждения определена категория, на основании которой разрабатывается паспорт безопасности конкретно взятой школы. Этот документ регламентирует требования к наличию тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, ограждения и другое.

Сергей Надсадин отметил, что несмотря на всю полноту мер, предпринимаемых в городских школах, необходимо организовать и провести внеплановые проверки в образовательных учреждениях. А также провести дополнительный инструктаж с руководителями школ по вопросам усиления мер безопасности.

ВРИО руководителя УМВД России по Южно-Сахалинску Алексей Ситников затронул еще одну крайне актуальную тему, которая сегодня волнует многих родителей школьников. Он отметил, что в ряде учреждений сложилась тенденция, когда пропускной режим и охрану обеспечивают люди преклонного возраста, которые не всегда смогут своевременно и правильно среагировать на чрезвычайные ситуации. Необходимо, чтобы за безопасность детей отвечали хорошо подготовленные, физически сильные люди.

Так, мэр поручил тщательно изучить работу всех охранных агентств, задействованных в обеспечении безопасности учащихся городских школ. Кроме того, в качестве эксперимента будет выбрано несколько школ в разных частях городского округа, где будут внедрены новые требования, предъявляемые к их охране. Особое внимание - крупным учреждениям, с несколькими корпусами и большой численностью учащихся. В частности, там планируется увеличить число охранников (и не пожилых людей, а физически крепких), усилить организацию пропускной системы на территории таких школ и др. Мэр поручил проработать эти вопросы также с Росгвардией. Алексей Ситников поддержал инициативы Сергея Надсадина, выразив готовность оказать муниципалитету всевозможную поддержку.

- Мы готовы все вместе внедрять новые требования к организации охраны в школах. Случайных людей здесь быть не должно. Нужно повышать планку и в целом менять подход к работе, от которой напрямую зависят жизнь и безопасность наших детей, - резюмировал Сергей Надсадин.