Праздничный салют и дождь завершили День Победы в Поронайске
Воскресным утром 9 мая ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ветров, мэр Александр Радомский, Председатель Собрания Александр Урюпин и областные депутаты возложили цветы к могилам Героя Советского Союза Пермякова В.В. и ветерана Великой Отечественной Войны Ощенко Г.Н. Жители района почтили память погибших минутой молчания на мемориальных комплексах сёл Леонидово, Тихменево, Гастелло, Восток и Малиновка. Мэр лично поздравил ветерана Ветрова Алексея Васильевича и узницу войны Демиденко Софию Адольфовну.
Праздничные мероприятия на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова начались с приветственных слов Александра Радомского и Александра Урюпина. В торжественной обстановке наградили призёров конкурса рисунка "Великая победа", проведённого по инициативе партии "Единая Россия". Диплом III степени вручили Владиславу Воищеву, диплом II степени - Анастасии Горюновой, победителем стал Александр Церегородцев. По уважительным причинам он не смог лично получить заслуженную награду. Его изображение, победившее в рейтинговом голосовании на конкурсе рисунков, художники нанесли на фасад дома.
В День Победы работники культурно-досугового центра "Мир" и сотрудники подведомственных организаций подготовили для жителей города насыщенную культурную программу, пропитанную атмосферой военных лет. Были представлены музыкальные и творческие номера, игровые площадки, театрализованные представления, мастер-классы на тематических интерактивных площадках "Мир без войны", "Письмо солдату", "Оружие и время". Жители и гости города отведали солдатскую кашу и чай. День Победы никого не оставил равнодушным. Поронайцы принимали участие в театральных постановках, пели и танцевали, рассказывали подрастающему поколению историю Победы, учили трепетно относиться к воспоминаниям, уважать тех, кто остался жив, и чтить память погибших в годы Войны.
Вечерний концерт "Под салютом великой победы" добавил ярких эмоций жителям города. Праздничные мероприятия, несмотря на моросящий дождик, завершились салютом.
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