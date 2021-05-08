Непогода не помешает Поронайску отпраздновать День Победы

Праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стартовали в Поронайском районе тематическими игровыми программами, спектаклями, интерактивными играми и мастер-классами для детей.

6-го мая в кинотеатре "Мир" началась акция "Фильмы победы" с бесплатными сеансами. 7-го мая волонтёры центра "Доброе сердце" посадили сакуры в городском парке. 8-го мая во дворах родного города творческий коллектив культурно-досугового центра провёл выездные концерты с живым исполнением песен военных лет. Не остался без внимания двор 95-ти летнего ветерана Алексея Васильевича Ветрова. Вместе с артистами жители близлежащих домов спели фронтовые песни.

9-го мая состоится возложение цветов к могилам Героев советского союза Пермякова В.В. и Ощенко Г.Н. с участием ветерана Ветрова А.В., мэра Александра Радомского и председателя Собрания Александра Урюпина. На мемориальном комплексе с. Леонидово в 10.30 запланирован митинг и акция "Вахта памяти". В праздничный день мэр лично поздравит участников трудового фронта. А в 13.00 примет участие в торжественных мероприятиях, наградит победителей конкурса русинка "Великая победа", один из которых в преддверии майских праздников уже нанесли на фасад дома, примыкающего к центральной площади города Поронайска. После чего состоится цикл праздничных мероприятий. На 19.00 запланирован конкурс караоке "Песни фронтовых дорог". В 20.00 начнётся концерт. При неблагоприятных погодных условиях мероприятия перенесут в концертный зал "Центральный". В 22.00 жителей и гостей района ожидает праздничный салют.