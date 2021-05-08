Непогода не помешает Поронайску отпраздновать День Победы
Праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стартовали в Поронайском районе тематическими игровыми программами, спектаклями, интерактивными играми и мастер-классами для детей.
6-го мая в кинотеатре "Мир" началась акция "Фильмы победы" с бесплатными сеансами. 7-го мая волонтёры центра "Доброе сердце" посадили сакуры в городском парке. 8-го мая во дворах родного города творческий коллектив культурно-досугового центра провёл выездные концерты с живым исполнением песен военных лет. Не остался без внимания двор 95-ти летнего ветерана Алексея Васильевича Ветрова. Вместе с артистами жители близлежащих домов спели фронтовые песни.
9-го мая состоится возложение цветов к могилам Героев советского союза Пермякова В.В. и Ощенко Г.Н. с участием ветерана Ветрова А.В., мэра Александра Радомского и председателя Собрания Александра Урюпина. На мемориальном комплексе с. Леонидово в 10.30 запланирован митинг и акция "Вахта памяти". В праздничный день мэр лично поздравит участников трудового фронта. А в 13.00 примет участие в торжественных мероприятиях, наградит победителей конкурса русинка "Великая победа", один из которых в преддверии майских праздников уже нанесли на фасад дома, примыкающего к центральной площади города Поронайска. После чего состоится цикл праздничных мероприятий. На 19.00 запланирован конкурс караоке "Песни фронтовых дорог". В 20.00 начнётся концерт. При неблагоприятных погодных условиях мероприятия перенесут в концертный зал "Центральный". В 22.00 жителей и гостей района ожидает праздничный салют.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 09:45 Вчера Фигуристы Дальнего Востока определят сильнейших на областном первенстве в Южно-Сахалинске
- 16:52 11 Мая Праздничный салют и дождь завершили День Победы в Поронайске
- 09:58 11 Мая В сахалинской спортшколе «Кристалл» провели благотворительные сеансы катания на коньках
- 15:16 8 Мая В Сахалинской области отметили 100-летний юбилей Григория Чухрая
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
18:07 30 Апреля Статистика рассказала, как менялось население Сахалинской области а 2020 году
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?