Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2021
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В Южно-Сахалинске 13 мая в некоторых домах отключат холодную воду
17:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 13 мая в некоторых домах отключат холодную воду

В Южно-Сахалинске 13 мая в некоторых домах отключат холодную воду

В связи с работами на сети водопровода 13 мая с 14.00 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по ул. Сахалинской, 88, Южно-Сахалинской, 17 и 19, а также Железнодорожной, 16, 18, 18А и 20.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации (https://www.sakhvodokanal.ru) в разделе «Новости».

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