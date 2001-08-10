В Южно-Сахалинске 13 мая в некоторых домах отключат холодную воду

В связи с работами на сети водопровода 13 мая с 14.00 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по ул. Сахалинской, 88, Южно-Сахалинской, 17 и 19, а также Железнодорожной, 16, 18, 18А и 20.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации (https://www.sakhvodokanal.ru) в разделе «Новости».