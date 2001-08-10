Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2021
Сегодня 03:25
74,36|89,93|66,91
Южносахалинцам напоминают о местах продажи рыбы по доступной цене
09:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским пенсионерам, решившимся на переезд, необходимо обратиться в пенсионный фонд по месту жительства

Сахалинским пенсионерам, решившимся на переезд, необходимо обратиться в пенсионный фонд по месту жительства

В 2020 году островной регион покинули около двух тысяч граждан пенсионного возраста. Для получения пенсии по новому месту жительства и пересылки пенсионного дела пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР.

Островным пенсионерам, планирующим сменить место жительства как в пределах  региона, так и страны, необходимо знать, что после переезда им обязательно надо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ по новому месту жительства для запроса выплатного (пенсионного) дела. В случае, если пенсия перечисляется на счет банковской карты, то запрашивать выплатное дело в связи с переездом тоже обязательно, сообщили ТИА "Острова" в пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

Пенсия по новому месту жительства будет выплачена после поступления выплатного дела. Все мероприятия по пересылке и постановке дела на учет составят не более 5 рабочих дней. После получения документов специалистами ПФР также будет осуществлена проверка правильности установления пенсии.

Одновременно с заявлением о запросе выплатного дела гражданину будет предложено подать заявление о выборе организации — доставщике пенсии (банк или отделение почтовой связи, в котором пенсионер планирует получать пенсию). Такое заявление гражданин может подать через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ или портале госуслуг.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?