Сахалинским пенсионерам, решившимся на переезд, необходимо обратиться в пенсионный фонд по месту жительства

В 2020 году островной регион покинули около двух тысяч граждан пенсионного возраста. Для получения пенсии по новому месту жительства и пересылки пенсионного дела пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР.

Островным пенсионерам, планирующим сменить место жительства как в пределах региона, так и страны, необходимо знать, что после переезда им обязательно надо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ по новому месту жительства для запроса выплатного (пенсионного) дела. В случае, если пенсия перечисляется на счет банковской карты, то запрашивать выплатное дело в связи с переездом тоже обязательно, сообщили ТИА "Острова" в пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

Пенсия по новому месту жительства будет выплачена после поступления выплатного дела. Все мероприятия по пересылке и постановке дела на учет составят не более 5 рабочих дней. После получения документов специалистами ПФР также будет осуществлена проверка правильности установления пенсии.

Одновременно с заявлением о запросе выплатного дела гражданину будет предложено подать заявление о выборе организации — доставщике пенсии (банк или отделение почтовой связи, в котором пенсионер планирует получать пенсию). Такое заявление гражданин может подать через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ или портале госуслуг.